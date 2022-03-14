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Израиль стал посредником между Украиной и Россией – Ермак

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 11:52
Израиль стал посредником между Украиной и Россией – Ермак - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Израиль стал посредником на переговорах страны-оккупанта России и Украины. Такой информацией поделился в Facebook глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Как выразился глава ОП, Израиль "взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и в завершении российской агрессии против Украины".

Несмотря на такое серьезное заявление, сообщений об этом от официальных лиц Израиля пока нет.

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По словам Ермака, Украина также ведет "интенсивный диалог" с Израилем по поводу его участия в гуманитарной составляющей.

Глава ОП добавил, что находится на постоянной связи с советником по вопросам нацбезопасности и председателем Совета нацбезопасности Израиля Эялем Хулатой.

"Уже добились первых результатов: в рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране", – отметил он.

Евгений Пилипенко
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Израиль переговоры андрей ермак
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