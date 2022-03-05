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Премьер Израиля провел в Москве трехчасовые переговоры с Путиным об Украине

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05.03.2022, 23:38

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в субботу посетил Москву, где провел трехчасовые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Необъявленная встреча состоялась с согласия администрации президента США, сообщает CNN со ссылкой на канцелярию премьера.

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Израильский чиновник заявил, что визит Беннета также скоординирован с Германией и Францией, и добавил, что израильский лидер "ведет постоянный диалог с Украиной".

После встречи с Путиным Беннет также поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Посол Украины в Израиле сообщил CNN, что украинское руководство было заранее проинформировано о встрече Беннета с Путиным и поддержало ее.

По словам израильского чиновника, после завершения московской встречи Беннетт направляется в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Три дня назад Беннет провел отдельные телефонные разговоры как с Путиным, так и с Зеленским.

В то время как Израиль осудил вторжение России в Украину, сам Беннет избегал прямой критики России или Путина, говорится в сообщении. 

Телеканал отмечает, что в последние годы Израиль стремился поддерживать хорошие отношения с Россией, чтобы иметь возможность продолжать воздушные удары по иранским целям в Сирии, которые Израиль считает критически важными для предотвращения передачи технологий высокоточных ракет ливанской Хезболле.

На сайте премьера Израиля нет информации об итогах встречи. В Кремле сообщили, что Беннет и Путин обсудили "различные аспекты ситуации в Украине". Детали не разглашаются.

Как известно, Израиль не поддержал санкции против России.

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Вадим Ребрина
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Израиль владимир путин Нафтали Беннет
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