"Не в Украине, РФ или Беларуси". Зеленский хочет провести переговоры с Россией в Израиле

Президент Владимир Зеленский считает неконструктивным встречаться с Владимиром Путиным в России, Украине или Беларуси. Хорошей площадкой для переговоров может быть Израиль. Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции для зарубежных СМИ.

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"Я считаю, сегодня неправильно, неконструктивно встречаться в России, в Украине и в Беларуси. Это не те точки, где мы можем найти согласие хоть в чем-то и остановить войну. Я говорю не о технических встречах, а о встречах лидеров", – сказал он.

Зеленский добавил, что такие переговоры могли бы пройти в Иерусалиме, и сообщил об этом премьер-министру Израиля Нафтали Беннету: "Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей и особенно Иерусалим? Я считаю, да. И я ему об этом сказал".

Президент утверждает, что представители России на мирных переговорах с Украиной уже не общаются исключительно ультиматумами, как было в начале войны, и "начали разговаривать".

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Валерия Кондратова

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