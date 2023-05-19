Лідери G7 у своїй заяві за результатами зустрічі у Хіросімі наголосили, що справедливий мир у війні Росії проти України не може бути реалізований без повного і безперечного виведення російських військ з усієї міжнародно визнаної території України, цю вимогу має бути включено у будь-яку мирну ініціативу.