Рано-вранці 24 лютого 2022 року Росія завдала ракетних ударів по території України і розпочала повномасштабне вторгнення. ЗСУ дають відсіч ворогові: на 17.05.2023 знищено 200 590 окупантів, тисячі одиниць військової техніки (308 літаків, 294 гелікоптери, 3771 танк, 7365 бронемашин, 3166 артилерійських систем та 562 РСЗВ).
Дрони-камікадзе над північчю України. ППО відбиває нову "іранську" повітряну атаку Росії.
Колони російської техніки 24 лютого мали створити картинку безальтернативності здачі України – ГУР
Росія планувала розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у березні 2021 року.
Санкції, які запровадила проти Росії адміністрація США, фактично зупиняють експорт до РФ широкого спектра споживчих товарів - навіть сушарок для білизни, снігоочисників та слухових апаратів (Reuters).
Португалія приєдналася до "коаліції винищувачів" та заявила про намір навчати пілотів та механіків, повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.
На Таврійському напрямку зараз тривають жорсткі бої. Ворог має на меті взяти під контроль Авдіївку та Мар‘їнку.
Російські атаки по території України ракетами та дронами стали однією з тем телефонної розмови головкома ЗСУ Валерія Залужного з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Міністерство оборони опублікувало відеоролик із вдячністю союзникам України за рішення про надання винищувачів F-16.
США та їхні союзники планують надати винищувачі F-16 Україні "в якийсь момент". Про це повідомляє NBC News з посиланням на неназваного чиновника. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також повідомив, що його країна працюватиме з союзниками, "щоб отримати літаки для України".
У Бахмуті ЗСУ утримують район Літак, на флангах сьогодні темпи просування наших військ дещо сповільнилися - Маляр
На Сумщині внаслідок обстрілу росіян загинули троє енергетиків.
ПВК Вагнера намагається використати Малі для постачання зброї на війну проти України – CNN
Знайдено боєголовку російської ракети Х-55, яку наприкінці квітня виявили у Польщі в районі Бидгоща, замість вибухівки там опинився бетон, повідомив голова адміністрації президента Польщі Павел Шрот.
Лідери G7 у своїй заяві за результатами зустрічі у Хіросімі наголосили, що справедливий мир у війні Росії проти України не може бути реалізований без повного і безперечного виведення російських військ з усієї міжнародно визнаної території України, цю вимогу має бути включено у будь-яку мирну ініціативу.
Лідери G7 погодили наступну санкційну ціль. Це російські алмази.
Череватий: Заяви Росії про захоплення Бахмута – фейк. ЗСУ надійно стоять і будуть стояти
Біля Бахмута ЗСУ просунулися на 500 метрів, можна говорити про перехоплення ініціативи – спікер
Зеленський зустрівся з наслідним принцом Саудівської Аравії.
Повітряні сили про пошкодження Patriot: Це війна, буває, іноді пошарпає збоку.
ГУР: Мета останніх російських обстрілів – зірвати підготовку до контрнаступу ЗСУ.
Одна з електростанцій ДТЕК зупинилась через обстріл.
Австралія ввела санкції проти Роснєфті, "дочок" Росатому та банків, що працюють у РФ.
Олексій Резніков заявив, що у Бахмуті росіяни зазнали до 70 000 втрат вбитими та пораненими.
"Це не мине". Прем'єрка Естонії заявила, що широка конфронтація Заходу із РФ можлива.
ГУР: Щонайменше двічі на місяць росіяни завозять "Калібри" в окупований Крим.
До Курської області прибув спецпідрозділ ГРУ РФ для здійснення диверсій - Центр спротиву
Китай попросив посольства прибрати символіку України через "пропаганду". Ірландія відмовилася.
Служба безпеки повідомила про підозру російському генералу Анатолію Концевому, який наказав знищити літак "Мрія".
У Білорусі вздовж українського кордону будують протитанкові укріплення "зуби дракона" на відстані близько 20 кілометрів від України - "Беларускі Гаюн".
Мавік підірвав російську МТ-ЛБ, але не встиг втекти від вогненної кулі – відео детонації.
Втрата генералів може змінити хід війни, вони є найбільшою ціллю для Росії, заявила Ганна Маляр.
Україна вперше визнала міжнародним спонсором війни компанію з Індії.
Альфу прилетів уламок в серце.— Serhii Filimonov (@DzevelinB) May 18, 2023
Бронік врятував.
Хороші плити, то важливо!!!
У пацана четверта серйозна контузія за війну. Поїхав лікуватись pic.twitter.com/1JGJx9o0N9
CNN: Україна використала Patriot, щоб збити російський бойовий літак.
Перемовини щодо гарантій безпеки ведуться з окремими державами, а не з НАТО в цілому, а Україна хоче отримати такі самі гарантії, які були у Швеції та Фінляндії до вступу в Альянс - голова Місії України Наталія Галібаренко.
Контрнаступ під Бахмутом. Десята бригада "Едельвейс" відбила позиції РФ — відео штурму.
Британія до саміту G7 розширила санкції проти Росії: у списку 86 компаній та осіб.
ЗСУ: Росіяни розганяють фейк про захоплення Бахмута. Тримаємо південний захід, контратакуємо на флангах.
Втрати Росії. ЗСУ знищили 660 окупантів, 12 артилерійських систем та чотири танки – Генштаб.
Кривий Ріг. РФ вночі вдарила по промисловості, є серйозні руйнування та поранені – фото.
Повітряні сили: Росія атакувала Україну Shahed-136 та "Калібрами". Є дев'ять прильотів.
У Львові вночі лунали вибухи. Росія атакувала критичну інфраструктуру, працювала ППО.
CNN: У Байдена дали зрозуміти Європі, що дозволять передати Україні F-16, якщо союзники вирішать.
Кислиця звернувся до росіян в ООН російською словами заступника Лаврова: Збирайте манатки.
ЗСУ: Важкі бої за Бахмут та дорогу на Костянтинівку. Штурми Авдіївки та Мар'їнки — карта.
Київ. Росія атакувала кількома хвилями дронів Shahed-136. ППО збила всі цілі ворога.
Пошкоджена внаслідок російської ракетної атаки на Київ система ППО Patriot вже відремонтована та повернулася на бойове чергування, заявила речник Пентагону Сабріна Сінгх.
Зеленський після засідання військового кабінету заявив, що бригади оборони головні стратегічні завдання виконали.