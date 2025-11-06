Через нічну атаку потяги Укрзалізниці змінюють маршрут та затримуються
Олена Мазун
Редакторка новин LIGA.net
У ніч проти 6 листопада російські війська атакували Дніпропетровську, Запорізьку та Харківську області, внаслідок чого пошкоджена залізнична інфраструктура. Тому деякі поїзди рухаються зміненими маршрутами й із затримками, повідомила Укрзалізниця.
Зокрема, йдеться про рейси:
- №102 Херсон – Гусарівка;
- №104 Львів – Гусарівка;
- №712 Київ – Гусарівка;
- №92 Одеса – Гусарівка.
Поїзд №733 Дніпро – Київ рухається з допоміжним локомотивом, орієнтовне відставання від графіка – менше ніж година. А у зв'язку з пошкодженнями на Донецькому та Запорізькому напрямках до п'яти годин затримуються наступні потяги:
- № 31/32 Запоріжжя – Перемишль;
- № 119/120 Дніпро – Хелм з причіпними вагонами Павлоград – Київ;
- № 37/38 Запоріжжя – Київ.
Із запізненнями також курсуватимуть окремі приміські поїзди в Сумській області та з Чернігівщини до Києва. В Укрзалізниці просять врахувати це під час планування поїздок.
- Станом на жовтень 2025 року від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 947 працівників Укрзалізниці, з них на робочих місцях через ворожі обстріли – 37 залізничників.
- 5 листопада тимчасово обмежили рух поїздів Краматорського напрямку. Рішення ухвалено Донецькою обласною військовою адміністрацією та Укрзалізницею і продиктоване безпековими чинниками.
