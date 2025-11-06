Через нічну атаку потяги Укрзалізниці змінюють маршрут та затримуються

Фото: Facebook / Олександр Перцовський

У ніч проти 6 листопада російські війська атакували Дніпропетровську, Запорізьку та Харківську області, внаслідок чого пошкоджена залізнична інфраструктура. Тому деякі поїзди рухаються зміненими маршрутами й із затримками, повідомила Укрзалізниця.

Зокрема, йдеться про рейси:

№102 Херсон – Гусарівка;

№104 Львів – Гусарівка;

№712 Київ – Гусарівка;

№92 Одеса – Гусарівка.

Поїзд №733 Дніпро – Київ рухається з допоміжним локомотивом, орієнтовне відставання від графіка – менше ніж година. А у зв'язку з пошкодженнями на Донецькому та Запорізькому напрямках до п'яти годин затримуються наступні потяги:

№ 31/32 Запоріжжя – Перемишль;

№ 119/120 Дніпро – Хелм з причіпними вагонами Павлоград – Київ;

№ 37/38 Запоріжжя – Київ.

Із запізненнями також курсуватимуть окремі приміські поїзди в Сумській області та з Чернігівщини до Києва. В Укрзалізниці просять врахувати це під час планування поїздок.