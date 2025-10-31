З 2022 року загинули майже 1000 працівників Укрзалізниці – деталі

Поїзд Укрзалізниці (Ілюстративне фото: t.me/OleksiiKuleba)

Станом на жовтень 2025 року від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 947 працівників Укрзалізниці. Про це компанія повідомила у відповідь на запит LIGA.net.

Найбільше залізничників загинуло у лавах Збройних Сил України, виконуючи бойові завдання – 753 особи. На робочих місцях через ворожі обстріли загинули 37 залізничників. Ще 157 працівників – за інших обставин.

В УЗ зазначили, що вживають заходів безпеки, але не всі з них можуть розголошувати.

На ключових станціях багаж пасажирів перевіряють на вході до вокзалу, щоб уникнути перевезення небезпечних речовин. Під час курсування у поїздах, за потреби, дотримуються режиму світломаскування. Також на шляху прямування кожного рейсу проводиться оперативний аналіз безпекової ситуації.

В Укрзалізниці зазначили, що поїзди мають низку резервних маршрутів на випадок атак та обладнані аптечками для надання першої допомоги. А всі члени поїзних бригад пройшли курси домедичної допомоги.