З 2022 року загинули майже 1000 працівників Укрзалізниці – деталі
Станом на жовтень 2025 року від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 947 працівників Укрзалізниці. Про це компанія повідомила у відповідь на запит LIGA.net.
Найбільше залізничників загинуло у лавах Збройних Сил України, виконуючи бойові завдання – 753 особи. На робочих місцях через ворожі обстріли загинули 37 залізничників. Ще 157 працівників – за інших обставин.
В УЗ зазначили, що вживають заходів безпеки, але не всі з них можуть розголошувати.
На ключових станціях багаж пасажирів перевіряють на вході до вокзалу, щоб уникнути перевезення небезпечних речовин. Під час курсування у поїздах, за потреби, дотримуються режиму світломаскування. Також на шляху прямування кожного рейсу проводиться оперативний аналіз безпекової ситуації.
В Укрзалізниці зазначили, що поїзди мають низку резервних маршрутів на випадок атак та обладнані аптечками для надання першої допомоги. А всі члени поїзних бригад пройшли курси домедичної допомоги.
- 4 жовтня РФ атакувала два потяги у Шостці. Постраждали близько 30 людей, серед них троє дітей. Згодом у вагоні одного з поїздів знайшли загиблого віком 71 рік.
- 23 жовтня Росія вдарила по залізничній станції в Сумах, постраждали дві людини.
- 24 жовтня росіяни атакували поїзд Львів – Краматорськ дроном. Ворог не влучив, але три вагони постраждали.
