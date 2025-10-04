РФ атакувала два потяги у Шостці. Постраждали близько 30 людей, серед них троє дітей – фото, відео

У Шосткинській громаді на Сумщині росіяни атакували залізничний вокзал та пасажирський потяг

Наслідки атаки (Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi)

4 жовтня російські війська вдарили по залізничному вокзалу у Шосткинській громаді Сумської області та потягу "Шостка-Київ". Внаслідок ворожого удару постраждали близько 30 людей, повідомляють глава Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров та Суспільне.

За словами Григорова, в результаті обстрілу постраждали пасажири. На місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби.

"Розгортається оперативний штаб. Людям надається необхідна допомога, триває рятувальна операція. Масштаби руйнувань і кількість потерпілих уточнюються", – додав глава Сумської ОВА.

Тимчасова виконувачка обов’язків голови Шосткинської районної військової адміністрації Оксана Тарасюк розповіла Суспільному, що близько 30 людей постраждали через атаку РФ по потягу у Шостці.

Поранених відвезли до лікарні, їхня кількість уточнюється.

Вона додала, що атака триває, також горить вагон. Згодом РФ вдарила знову, після цього удару постраждалих немає.

ДОПОВНЕНО О 13:00. Президент Володимир Зеленський показав відео наслідків атаки росіян на поїзд. Глава держави повідомив, що окупанти вдарили дроном.

Станом на зараз уже відомо про десятки постраждалих людей. Попередньо, в місці удару були також працівники Укрзалізниці й пасажири.

ДОПОВНЕНО О 13:20. Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що росіяни атакували вокзал у Шостці двічі.

Перший удар поцілив у локомотив приміського поїзда "Терещенська – Новгород-Сіверський". Коли почалась евакуація людей, ворог атакував повторно – в електровоз поїзда "Київ-Шостка".

Голова управління Укрзалізниці Олександр Перцовський додав, що метою атаки є зупинити сполучення з прифронтовими громадами.

Він також уточнив, що серед постраждалих касир приміського поїзда та пасажири, серед них відомо про трьох дітей. Їм надається медична допомога в лікарнях.

ДОПОВНЕНО О 14:30. Відомо про госпіталізацію щонайменше восьми людей внаслідок ударів РФ по потягах у Шосткинській громаді Сумської області, повідомляє Офіс генерального прокурора.