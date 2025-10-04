Россия атаковала поезд на вокзале в Шостке. Пострадали около 30 пассажиров – фото, видео

В Шосткинской общине Сумской области россияне атаковали железнодорожный вокзал и пассажирский поезд

Последствия атаки (Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi)

4 октября российские войска ударили по железнодорожному вокзалу в Шосткинской общине Сумской области и поезду "Шостка-Киев". В результате вражеского удара пострадали около 30 человек, сообщают глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров и Суспільне.

По словам Григорова, в результате обстрела пострадали пассажиры. На месте работают спасатели, медики и все экстренные службы.

"Развертывается оперативный штаб. Людям оказывается необходимая помощь, продолжается спасательная операция. Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются", – добавил глава Сумской ОГА.

Временная исполняющая обязанности председателя Шосткинской районной военной администрации Оксана Тарасюк рассказала Суспільному, что около 30 человек пострадали из-за атаки РФ по поезду в Шостке.

Раненых отвезли в больницу, их количество уточняется.

Она добавила, что атака продолжается, также горит вагон. Впоследствии РФ ударила снова, после этого удара пострадавших нет.

ДОПОЛНЕНО В 13:00. Президент Владимир Зеленский показал видео последствий атаки россиян на поезд. Глава государства сообщил, что оккупанты ударили дроном.

На сегодня уже известно о десятках пострадавших людей. Предварительно, в месте удара были также работники Укрзалізниці и пассажиры.

ДОПОЛНЕНО В 13:20. Вицепремьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что россияне атаковали вокзал в Шостке дважды.

Первый удар попал в локомотив пригородного поезда Терещенска - Новгород-Северский.

Когда началась эвакуация людей, враг атаковал повторно – в электровоз поезда Киев – Шостка. Глава управления Укрзализныци Александр Перцовский добавил, что целью атаки является остановить сообщение с прифронтовыми общинами.

Он также уточнил, что среди пострадавших кассир пригородного поезда и пострадавшие пассажиры, среди них известно о троих детях. Им оказывается медицинская помощь в больницах.