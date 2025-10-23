Росія вдарила по залізничній станції в Сумах: є постраждалі

"Шахед" (Фото: Pacific Press)

У ніч проти 23 жовтня росіяни атакували залізничну станцію в Сумах, внаслідок чого постраждали дві людини. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Близько 03:00 російський безпілотник вдарив по станції, внаслідок влучання постраждали працівники залізниці.

35-річного чоловіка госпіталізовано до лікарні. 28-річному чоловіку була надана допомога на місці.