Росія вдарила по залізничній станції в Сумах: є постраждалі

У ніч проти 23 жовтня росіяни атакували залізничну станцію в Сумах, внаслідок чого постраждали дві людини. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
Близько 03:00 російський безпілотник вдарив по станції, внаслідок влучання постраждали працівники залізниці.
35-річного чоловіка госпіталізовано до лікарні. 28-річному чоловіку була надана допомога на місці.
- Росія регулярно атакує інфраструктуру Укрзалізниці, зокрема на Сумському напрямку, через що деяким потягам доводиться курсувати за зміненими маршрутами і з затримкою.
