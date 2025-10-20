Обстрілом пошкоджено залізничну інфраструктуру на Сумському напрямку: затримуються поїзди
Росіяни вчергове атакували залізничну інфраструктуру на Сумському напрямку, внаслідок чого затримуються деякі потяги. Про це повідомила Укрзалізниця.
Від станції "Плиски" поїзди №46 Ужгород – Харків та №113 Харків – Львів вирушили із затримкою у понад годину через заміну локомотивної тяги.
Є зміни й у регіональному сполученні. Так, з резервними тепловозами і з затримкою курсує регіональний поїзд №895 Конотоп – Фастів-1. Він прибуде на кінцеву зупинку з орієнтовною затримкою в одну годину і 20 хвилин.
Також затримується приміський рейс №6452 Ніжин – Конотоп. Наразі затримка – дві години.
- Росія регулярно атакує українську енергетику і залізницю.
- 18 жовтня росіяни прицільно атакували цивільну інфраструктуру Сум: вдарили по автозаправній станції та залізниці.
