Обстрілом пошкоджено залізничну інфраструктуру на Сумському напрямку: затримуються поїзди

Ілюстративне фото: ЕРА

Росіяни вчергове атакували залізничну інфраструктуру на Сумському напрямку, внаслідок чого затримуються деякі потяги. Про це повідомила Укрзалізниця.

Від станції "Плиски" поїзди №46 Ужгород – Харків та №113 Харків – Львів вирушили із затримкою у понад годину через заміну локомотивної тяги.

Є зміни й у регіональному сполученні. Так, з резервними тепловозами і з затримкою курсує регіональний поїзд №895 Конотоп – Фастів-1. Він прибуде на кінцеву зупинку з орієнтовною затримкою в одну годину і 20 хвилин.

Також затримується приміський рейс №6452 Ніжин – Конотоп. Наразі затримка – дві години.