Обстрелом повреждена ж/д инфраструктура на Сумском направлении: задерживаются поезда

Иллюстративное фото: ЕРА

Россияне в очередной раз атаковали железнодорожную инфраструктуру на Сумском направлении, в результате чего задерживаются некоторые поезда. Об этом сообщила Укрзалізниця.

От станции "Плиски" поезда №46 Ужгород – Харьков и №113 Харьков – Львов отправились с задержкой в более чем час из-за замены локомотивной тяги.

Есть изменения и в региональном сообщении. Так, с резервными тепловозами и с задержкой курсирует региональный поезд №895 Конотоп – Фастов-1. Он прибудет на конечную станцию с ориентировочной задержкой в один час и 20 минут.

Также задерживается пригородный рейс №6452 Нежин – Конотоп. Сейчас задержка – два часа.