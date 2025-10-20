Обстрелом повреждена ж/д инфраструктура на Сумском направлении: задерживаются поезда
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
Россияне в очередной раз атаковали железнодорожную инфраструктуру на Сумском направлении, в результате чего задерживаются некоторые поезда. Об этом сообщила Укрзалізниця.
От станции "Плиски" поезда №46 Ужгород – Харьков и №113 Харьков – Львов отправились с задержкой в более чем час из-за замены локомотивной тяги.
Есть изменения и в региональном сообщении. Так, с резервными тепловозами и с задержкой курсирует региональный поезд №895 Конотоп – Фастов-1. Он прибудет на конечную станцию с ориентировочной задержкой в один час и 20 минут.
Также задерживается пригородный рейс №6452 Нежин – Конотоп. Сейчас задержка – два часа.
- Россия регулярно атакует украинскую энергетику и железную дорогу.
- 18 октября россияне прицельно атаковали гражданскую инфраструктуру Сум: ударили по автозаправочной станции и железной дороге.
