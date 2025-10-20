Россия продолжает бить по энергетике Черниговской области: еще 30 000 домов без света
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
Вследствие российских ударов по энергообъектам Черниговской области еще около 30 000 абонентов остались без света. Об этом сообщает Черниговоблэнерго.
После полуночи энергетики сообщили, что еще 28 000 домов в области без света – враг атаковал энергетический объект.
"Работаем над восстановлением электроснабжения потребителей, однако ситуация критическая!" – сказано в сообщении.
Примерно через час стало известно о еще одном попадании в Нежинском районе, в результате чего 2700 абонентов остались без электроснабжения.
- Вечером 19 октября российские войска нанесли удар по энергетическому объекту в Корюковском районе Черниговской области, оставив без света более 55 000 абонентов.
- Черниговская область регулярно страдает от российских ударов, в частности Нежин.
Комментарии (0)