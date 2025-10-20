Россия продолжает бить по энергетике Черниговской области: еще 30 000 домов без света

Черниговоблэнерго ночью сообщило об очередных попаданиях, в результате чего десятки тысяч домов остались без света

Иллюстрвтивное фото: ЕРА

Вследствие российских ударов по энергообъектам Черниговской области еще около 30 000 абонентов остались без света. Об этом сообщает Черниговоблэнерго.

После полуночи энергетики сообщили, что еще 28 000 домов в области без света – враг атаковал энергетический объект.

"Работаем над восстановлением электроснабжения потребителей, однако ситуация критическая!" – сказано в сообщении.

Примерно через час стало известно о еще одном попадании в Нежинском районе, в результате чего 2700 абонентов остались без электроснабжения.