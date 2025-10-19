Россия ударила по энергообъекту в Черниговской области. Без света более 55 000 человек
Иллюстративное фото (Фото: Depositphotos)

Вечером 19 октября российские войска нанесли удар по энергетическому объекту в Корюковском районе Черниговской области. Об этом сообщили в АО "Черниговоблэнерго".

Отмечается, что в результате атаки более 55 000 абонентов остались без электроснабжения. Кроме этого из-за удара есть очень значительные повреждения.

Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут аварийно-восстановительные работы, добавили в компании.

Читайте также
В Украине 20 октября будут действовать графики отключения света, но не для всех
обстрелэлектроснабжениечерниговская областьэнергообъект