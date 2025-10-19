Россия ударила по энергообъекту в Черниговской области. Без света более 55 000 человек

Россияне атаковали 19 октября энергетический объект на территории Корюковского района, есть повреждения

Иллюстративное фото (Фото: Depositphotos)

Вечером 19 октября российские войска нанесли удар по энергетическому объекту в Корюковском районе Черниговской области. Об этом сообщили в АО "Черниговоблэнерго".

Отмечается, что в результате атаки более 55 000 абонентов остались без электроснабжения. Кроме этого из-за удара есть очень значительные повреждения.

Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут аварийно-восстановительные работы, добавили в компании.

В октябре 2025 года в Украине после длительной паузы возобновились отключения света из-за того, что Россия снова начала наносить массированных ударов по объектам электроэнергетики.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко сказал, что россияне изменили тактику ударов по украинской энергетической инфраструктуре и сейчас пытаются постепенно довести систему до непригодного для эксплуатации состояния.