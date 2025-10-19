Росіяни вдарили по енергооб'єкту на Чернігівщині. Без світла понад 55 000 людей
Ілюстративне фото (Фото: Depositphotos)

Увечері 19 жовтня російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту в Корюківському районі Чернігівської області. Про це повідомили в АТ "Чернігівобленерго".

Зазначається, що внаслідок атаки понад 55 000 абонентів залишилися без електропостачання. Окрім цього через удар є дуже значні пошкодження.

Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики почнуть аварійно-відновлювальні роботи, додали в компанії.

обстрілчернігівська областьелектропостачанняенергооб'єкт