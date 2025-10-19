Росіяни вдарили по енергооб'єкту на Чернігівщині. Без світла понад 55 000 людей

Росіяни атакували 19 жовтня енергетичний об'єкт на території Корюківського району, є пошкодження

Ілюстративне фото (Фото: Depositphotos)

Увечері 19 жовтня російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту в Корюківському районі Чернігівської області. Про це повідомили в АТ "Чернігівобленерго".

Зазначається, що внаслідок атаки понад 55 000 абонентів залишилися без електропостачання. Окрім цього через удар є дуже значні пошкодження.

Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики почнуть аварійно-відновлювальні роботи, додали в компанії.

У жовтні 2025 року в Україні після тривалої паузи відновилися відключення світла через те, що Росія знову почала завдавати масованих ударів по об'єктах електроенергетики.

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко сказав, що росіяни змінили тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі й зараз намагаються поступово довести систему до непридатного для експлуатації стану.