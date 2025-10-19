Росіяни вдарили по енергооб'єкту на Чернігівщині. Без світла понад 55 000 людей
Анастасія Лісова
Редакторка новин LIGA.net
Увечері 19 жовтня російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту в Корюківському районі Чернігівської області. Про це повідомили в АТ "Чернігівобленерго".
Зазначається, що внаслідок атаки понад 55 000 абонентів залишилися без електропостачання. Окрім цього через удар є дуже значні пошкодження.
Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики почнуть аварійно-відновлювальні роботи, додали в компанії.
- У жовтні 2025 року в Україні після тривалої паузи відновилися відключення світла через те, що Росія знову почала завдавати масованих ударів по об'єктах електроенергетики.
- Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко сказав, що росіяни змінили тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі й зараз намагаються поступово довести систему до непридатного для експлуатації стану.
