В Україні 20 жовтня діятимуть графіки відключення світла, але не для всіх
Анастасія Лісова
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
В усіх регіонах України 20 жовтня з 06:00 до 22:00 застосовуватимуть графіки обмеження електроенергії для промисловості. Про це повідомили в Укренерго.
Зазначається, що причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
Читайте також
У Чернігівській області обленерго наразі застосовує погодинні відключення для населення.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго", – уточнили в Укренерго.
- Відключення світла в Україні відновилися після тривалої перерви через те, що Росія знову почала завдавати масованих ударів по об'єктах електроенергетики.
- 10 жовтня росіяни влаштували частковий блекаут у Києві, залишивши без світла й води значну частину лівого берега столиці.
- 15 жовтня ввечері в усіх вільних регіонах України, крім Чернігівської області (де діяли погодинні графіки відключень) і Донецької області, почалися аварійні відключення. Вони торкнулися і західних областей.
Коментарі (0)