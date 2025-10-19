В Україні 20 жовтня діятимуть графіки відключення світла, але не для всіх
Відключення електроенергії (Фото: depositphotos)

В усіх регіонах України 20 жовтня з 06:00 до 22:00 застосовуватимуть графіки обмеження електроенергії для промисловості. Про це повідомили в Укренерго.

Зазначається, що причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Читайте також
Працюватимуть у блекаут. Дев'ять приладів на акумуляторах, які допоможуть у разі відключення

У Чернігівській області обленерго наразі застосовує погодинні відключення для населення.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго", – уточнили в Укренерго.

укренергоелектропостачанняграфіки відключення світла