В Украине 20 октября будут действовать графики отключения света, но не для всех
Во всех регионах Украины 20 октября с 06:00 до 22:00 будут применять графики ограничения электроэнергии для промышленности сообщили в Укрэнерго.

Отмечается, что причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.

В Черниговской области облэнерго сейчас применяет почасовые отключения для населения.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах ваших облэнерго", – уточнили в Укрэнерго.

