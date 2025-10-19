В Украине 20 октября будут действовать графики отключения света, но не для всех
Анастасия Лисовая
Редактор новостей LIGA.net
Во всех регионах Украины 20 октября с 06:00 до 22:00 будут применять графики ограничения электроэнергии для промышленности сообщили в Укрэнерго.
Отмечается, что причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.
Читайте также
В Черниговской области облэнерго сейчас применяет почасовые отключения для населения.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах ваших облэнерго", – уточнили в Укрэнерго.
- Отключения света в Украине возобновились после длительного перерыва из-за того, что Россия снова начала наносить массированные удары по объектам электроэнергетики.
- 10 октября россияне устроили частичный блэкаут в Киеве, оставив без света и воды значительную часть левого берега столицы.
- 15 октября вечером во всех свободных регионах Украины, кроме Черниговской области (где действовали почасовые графики отключений) и Донецкой области, начались аварийные отключения. Они коснулись и западных областей.
Комментарии (0)