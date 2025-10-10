Россия массированно атаковала ракетами и дронами Киев: левый берег без света – видео

Россия массированно атаковала ракетами и дронами Киев: левый берег без света – видеообновлено
В ночь на 10 октября Россия устроила очередную массированную атаку на Украину, в частности под ударами ракет и дронов был Киев. В столице есть пострадавшие, на левом берегу исчез свет и есть проблемы с водой. Об этом сообщил меры Виталий Кличко.
Атака началась около полуночи. По состоянию на 04:00 было известно о девяти пострадавших, пятеро из них – в больницах.
В результате ударов по критической инфраструктуре левый берег Киева сейчас без энергоснабжения. Также есть проблемы с водоснабжением.
В Печерском районе обломки БпЛА попали в многоэтажный дом. Там горели квартиры на нескольких этажах, пожар потушили.
В Голосеевском районе поврежден фасад и окна на пятом этаже 10-этажки. Горели также машины во дворе.
В Деснянском, по предварительной информации, обломки сбитой ракеты упали на открытую территорию возле поликлиники.
В Подольском районе – тоже падение обломков на открытой территории.
Продолжаются работы над восстановлением энергоснабжения.
ОБНОВЛЕНО В 07:45. Уже 12 пострадавших в Киеве, сообщил Кличко. Восемь из них находятся в больницах.
