Россия массированно атаковала ракетами и дронами Киев: левый берег без света – видео

В столице 12 человек пострадали в результате массированных российских ударов, повреждены многоэтажки и другие объекты

Фото: ГСЧС

В ночь на 10 октября Россия устроила очередную массированную атаку на Украину, в частности под ударами ракет и дронов был Киев. В столице есть пострадавшие, на левом берегу исчез свет и есть проблемы с водой. Об этом сообщил меры Виталий Кличко.

Атака началась около полуночи. По состоянию на 04:00 было известно о девяти пострадавших, пятеро из них – в больницах.

В результате ударов по критической инфраструктуре левый берег Киева сейчас без энергоснабжения. Также есть проблемы с водоснабжением.

В Печерском районе обломки БпЛА попали в многоэтажный дом. Там горели квартиры на нескольких этажах, пожар потушили.

В Голосеевском районе поврежден фасад и окна на пятом этаже 10-этажки. Горели также машины во дворе.

В Деснянском, по предварительной информации, обломки сбитой ракеты упали на открытую территорию возле поликлиники.

В Подольском районе – тоже падение обломков на открытой территории.

Продолжаются работы над восстановлением энергоснабжения.

ОБНОВЛЕНО В 07:45. Уже 12 пострадавших в Киеве, сообщил Кличко. Восемь из них находятся в больницах.