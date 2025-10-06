Зеленский провел энергетическую Ставку: поручил увеличить запасы оборудования

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В понедельник, 6 октября, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсудили ситуацию в энергетике накануне зимы. Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении.

"Только что провел Ставку – энергетическую. О том, что реально в областях, в общинах, на объектах энергетики", — сказал Зеленский.

По его словам, обсуждалась ситуация в городах – от Славутича до Запорожья, в населенных пунктах Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Полтавской областей, а также юга, центра и запада Украины. Отдельно обсудили "вызовы по Николаеву и Одессе".

Были доклады и по развертыванию противовоздушной обороны – дополнительных возможностей, комплексная защита – доклады военных командующих, а также детальный разговор о защите самих энергообъектов, конкретных общин.

"Дополнительно еще нужны ресурсы, чтобы был надлежащий ответ на каждую проблему. Мы решили эти вопросы и заполнили все запросы руководителей прежде всего Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей – запросы по финансам, по помощи", — констатировал президент.

Глава государства подчеркнул, что премьер-министр Юлия Свириденко, другие чиновники были в Шостке, где особенно сложно, в других городах восточных регионов – докладывали о решениях в поддержку людей. Вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отчитывался о проверке в Одессе. Были доклады министра внутренних дел Игоря Клименко, министра энергетики Светланы Гринчук, а также руководства Нафтогаза и Укрэнерго.

"Дал четкие задачи по электричеству – по объектам генерации и дополнительному оборудованию на зиму. Мы увеличиваем запасы оборудования. Четкие задачи есть и по газу – говорим об этом с нашими партнерами", — отметил президент.

Он рассказал о готовности Нидерландов и Норвегии помочь. Зеленский добавил, что Министерство иностранных дел соберет послов государств, которые готовы оказать помощь.

В последнее время россияне усилили удары по украинской энергетике. В ночь на 3 октября оккупанты били по объектам газотранспортной инфраструктуры.

5 октября Россия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры. В частности, было повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго".