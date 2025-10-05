Укрэнерго опровергло заявления об экстренных отключениях света по всем областям
Укрэнерго опровергло сообщение о якобы введении экстренных отключений света по всей стране. Сообщение об этом было опубликовано в соцсетях национальной компании.
"После ночной массированной ракетно-дроновой атаки – во многих Telegram-каналах распространяется недостоверная информация о якобы ожидаемых экстренных отключениях электроэнергии во всех регионах Украины. При этом, мошенники визуально стилизуют такие сообщения под официальную информацию от Министерства энергетики и ссылаются на "Укрэнерго", – отмечают в посте.
Нацкомпания отметила, что такие сообщения являются "очередной манипуляцией на чувствительной теме", и призвала не переходить по ссылкам, указанным в таких сообщениях.
"Данные, которые требуют при регистрации на Telegram-каналах, распространяющих фейки, могут быть использованы мошенниками в своих недобропорядочных целях", – акцентировали в Укрэнерго.
По его данным, сейчас ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной и контролируемой – компания не применяет меры ограничения потребления электричества ни в одной из областей.
В Укрэнерго призвали проверять информацию на официальных страницах нацкомпании, Министерства энергетики и соответствующих облэнерго.
- 5 октября оккупанты атаковали Украину 496 дронами и 53 ракетами. Защитникам удалось сбить или подавить 493 БПЛА и 39 ракет.
- Обладминистрации сообщили, что целью захватчиков стали объекты инфраструктуры в ряде регионов. Во Львовской области из-за атаки РФ погибла семья из четырех человек, в том числе ребенок. Есть пострадавшие.
- Во Львове оккупанты попали по индустриальному парку Sparrow. Фиксируются перебои со светом в ряде районов.
- Из-за удара по энергообъекту в одном из районов Чернигова ввели аварийные отключения света. В области продолжают действовать графики почасового отключения света, а энергетики работают над тем, чтобы уменьшить ограничения. Также из-за падения дрона были повреждены линии электропередач в Черкасском районе.
