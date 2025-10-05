Укрэнерго опровергло заявления об экстренных отключениях света по всем областям

Иллюстративное фото: Depositphotos

Укрэнерго опровергло сообщение о якобы введении экстренных отключений света по всей стране. Сообщение об этом было опубликовано в соцсетях национальной компании.

"После ночной массированной ракетно-дроновой атаки – во многих Telegram-каналах распространяется недостоверная информация о якобы ожидаемых экстренных отключениях электроэнергии во всех регионах Украины. При этом, мошенники визуально стилизуют такие сообщения под официальную информацию от Министерства энергетики и ссылаются на "Укрэнерго", – отмечают в посте.

Нацкомпания отметила, что такие сообщения являются "очередной манипуляцией на чувствительной теме", и призвала не переходить по ссылкам, указанным в таких сообщениях.

"Данные, которые требуют при регистрации на Telegram-каналах, распространяющих фейки, могут быть использованы мошенниками в своих недобропорядочных целях", – акцентировали в Укрэнерго.

По его данным, сейчас ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной и контролируемой – компания не применяет меры ограничения потребления электричества ни в одной из областей.

В Укрэнерго призвали проверять информацию на официальных страницах нацкомпании, Министерства энергетики и соответствующих облэнерго.