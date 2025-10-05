Силы ПВО обезвредили 439 дронов и 39 ракет

Работа ПВО (Фото: Генштаб)

В ночь на 5 октября и утром силы противовоздушной обороны уничтожили почти пять сотен российских ракет и дронов. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 20:00 4 октября россияне нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Всего было обнаружено и осуществлено сопровождение 549 средств воздушного нападения:

→ 496 дронов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск в России и Кача во временно оккупированном Крыму, около 250 из них – "шахеды";

→ двух аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области;

→ 42 крылатых ракет Х-101/Искандер-К (районы пусков: Самарская, Курская, Брянская области);

→ девяти крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Основное направление удара – Львовская область.

По состоянию на 14:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 478 воздушных целей:

→ 439 вражеских беспилотников;

→ одну аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";

→ 32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;

→ шесть крылатых ракет "Калибр".

Кроме того, шесть вражеских ракет не достигли своих целей (локально утрачены, места падения уточняются).

Зафиксированы прямые попадания восьми ракет и 57 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на шести локациях.