Силы ПВО обезвредили 439 дронов и 39 ракет
В ночь на 5 октября и утром силы противовоздушной обороны уничтожили почти пять сотен российских ракет и дронов. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
С 20:00 4 октября россияне нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Всего было обнаружено и осуществлено сопровождение 549 средств воздушного нападения:
→ 496 дронов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск в России и Кача во временно оккупированном Крыму, около 250 из них – "шахеды";
→ двух аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области;
→ 42 крылатых ракет Х-101/Искандер-К (районы пусков: Самарская, Курская, Брянская области);
→ девяти крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
Основное направление удара – Львовская область.
По состоянию на 14:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 478 воздушных целей:
→ 439 вражеских беспилотников;
→ одну аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";
→ 32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;
→ шесть крылатых ракет "Калибр".
Кроме того, шесть вражеских ракет не достигли своих целей (локально утрачены, места падения уточняются).
Зафиксированы прямые попадания восьми ракет и 57 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на шести локациях.
- В ночь на воскресенье оккупанты запустили по Украине БпЛА различных типов, а также ракеты воздушного и морского базирования. Польша подняла свою авиацию.
- Во Львове оккупанты попали в индустриальный парк Sparrow. Фиксируются перебои со светом в ряде районов. Известно о последствиях и в других областях.
- Россия запустила более 50 ракет и почти 500 беспилотников, сообщал Зеленский.
