НАБУ заявило о разоблачении преступной группы, в состав которой входили действующие нардепы
Татьяна Ланчуковская
Редактор новостей LIGA.net
Правоохранительные органы разоблачили преступную группу, в которую входили действующие народные депутаты. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели операцию под прикрытием. В ее результате правоохранители разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты.
По версии следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде.
В НАБУ пообещали обнародовать все детали позже.
- 5 декабря НАБУ заявило о разоблачении в Киеве преступной группы, возглавляемой народным депутатом Украины. По данным собеседников LIGA.net, речь идет об Анне Скороходе.
- Правоохранители утверждают, что нардеп и ее подельники за взятку в $250 000 предлагали бизнесмену организовать введение санкций против компании-конкурента.
Комментарии (0)