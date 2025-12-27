НАБУ заявило о разоблачении преступной группы, в состав которой входили действующие нардепы

Некоторые депутаты, по версии следствия, получали неправомерную выгоду за голосование в парламенте

Верховная Рада (Иллюстративное фото: пресс-служба парламента)

Правоохранительные органы разоблачили преступную группу, в которую входили действующие народные депутаты. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели операцию под прикрытием. В ее результате правоохранители разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты.

По версии следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде.

В НАБУ пообещали обнародовать все детали позже.