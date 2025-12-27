НАБУ заявило о разоблачении преступной группы, в состав которой входили действующие нардепы
Верховная Рада (Иллюстративное фото: пресс-служба парламента)

Правоохранительные органы разоблачили преступную группу, в которую входили действующие народные депутаты. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели операцию под прикрытием. В ее результате правоохранители разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты.

По версии следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде.

В НАБУ пообещали обнародовать все детали позже.

  • 5 декабря НАБУ заявило о разоблачении в Киеве преступной группы, возглавляемой народным депутатом Украины. По данным собеседников LIGA.net, речь идет об Анне Скороходе.
  • Правоохранители утверждают, что нардеп и ее подельники за взятку в $250 000 предлагали бизнесмену организовать введение санкций против компании-конкурента.
