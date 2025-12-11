НАБУ: Гайдай подписал контракт с ВСУ, служит в должности рядового личного состава
Бывший глава Луганской областной военной администрации и Мукачевской районной государственной администрации Сергей Гайдай, задержанный летом по делу о коррупции с закупкой дронов и средств радиоэлектронной борьбы, подписал контракт с Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро в ответ на запрос LIGA.net.
В бюро заявили, что сейчас процессуальный статус Гайдая – подозреваемый.
"12 ноября 2025 года он подписал контракт на прохождение военной службы в ВСУ на должностях рядового личного состава", – говорится в ответе.
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда обязал Гайдая:
→ прибывать по каждому требованию к детективам НАБУ, которые осуществляют досудебное расследование, а также прокуроров, осуществляющих сопровождение;
→ сообщать детективам или прокурорам об изменении места своего проживания или работы;
→ не общаться об обстоятельствах, изложенных в действующем сообщении о подозрении с другими подозреваемыми;
→ не посещать воинскую часть Национальной гвардии Украины;
→ сдать на хранение паспорт для выезда за границу.
В НАБУ отметили, что на момент поступления запроса подозреваемый надлежащим образом выполняет возложенные на него процессуальные обязанности.
В случае, если лицо, в отношении которого осуществляется судебное разбирательство по существу, призвали на военную службу по мобилизации, суд останавливает судебное производство в его отношении до демобилизации. В то же время на граждан, которые служат по контракту, эта норма не распространяется, пояснили в бюро.
24 ноября Гайдай сообщил в социальных сетях, что "возвращается на восток" как военнослужащий ВСУ. Других деталей он не раскрыл.
- 2 августа 2025 года НАБУ и САП доложили Зеленскому о разоблачение масштабной коррупции при закупке дронов и РЭБ: по данным следствия, к схеме причастны нардеп Кузнецов, руководители районной и городской администраций, военные НГУ.
- Впоследствии стало известно, что один из подозреваемых – Гайдай. Его уволили с должности главы Мукачевской райадминистрации.
- 4 августа суд взял Гайдая под стражу с правом на залог. А уже 7 августа стало известно, что за него внесли залог в размере 10 млн грн.
