НАБУ: Гайдай подписал контракт с ВСУ, служит в должности рядового личного состава

Сергей Гайдай, который является подозреваемым по делу о коррупции, менее месяца назад заключил контракт с Силами обороны

Сергей Гайдай (Фото: Facebook-акаунт экс-чиновника)

Бывший глава Луганской областной военной администрации и Мукачевской районной государственной администрации Сергей Гайдай, задержанный летом по делу о коррупции с закупкой дронов и средств радиоэлектронной борьбы, подписал контракт с Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро в ответ на запрос LIGA.net.

В бюро заявили, что сейчас процессуальный статус Гайдая – подозреваемый.

"12 ноября 2025 года он подписал контракт на прохождение военной службы в ВСУ на должностях рядового личного состава", – говорится в ответе.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда обязал Гайдая:

→ прибывать по каждому требованию к детективам НАБУ, которые осуществляют досудебное расследование, а также прокуроров, осуществляющих сопровождение;

→ сообщать детективам или прокурорам об изменении места своего проживания или работы;

→ не общаться об обстоятельствах, изложенных в действующем сообщении о подозрении с другими подозреваемыми;

→ не посещать воинскую часть Национальной гвардии Украины;

→ сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

В НАБУ отметили, что на момент поступления запроса подозреваемый надлежащим образом выполняет возложенные на него процессуальные обязанности.

В случае, если лицо, в отношении которого осуществляется судебное разбирательство по существу, призвали на военную службу по мобилизации, суд останавливает судебное производство в его отношении до демобилизации. В то же время на граждан, которые служат по контракту, эта норма не распространяется, пояснили в бюро.

24 ноября Гайдай сообщил в социальных сетях, что "возвращается на восток" как военнослужащий ВСУ. Других деталей он не раскрыл.