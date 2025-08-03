Президент уволил Гайдая после задержания в деле о коррупции на закупке дронов и РЭБ

Решение в отношении главы Мукачевской райгосадминистрации было принято после представления правительственного проекта

Сергей Гайдай (Фото: Луганская ОВА)

Президент Владимир Зеленский распорядился уволить главу Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области Сергея Гайдая. Об этом сообщается на сайте президента.

"Уволить Гайдая Сергея Владимировича с должности главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области", – говорится в документе.

Зеленский подписал распоряжение об увольнении после того, как Кабинет министров представил соответствующий проект 2 августа.

Гайдай возглавлял Мукачевскую РГА с сентября 2015 года по ноябрь 2018 года. В октябре 2019 года он стал главой Луганской областной государственной администрации, а в марте 2023 года Зеленский уволил его.

Год спустя, в марте 2024 года, Зеленский вернул Гайдая на должность главы Мукачевской РГА.