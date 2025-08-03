Президент уволил Гайдая после задержания в деле о коррупции на закупке дронов и РЭБ
Президент Владимир Зеленский распорядился уволить главу Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области Сергея Гайдая. Об этом сообщается на сайте президента.
"Уволить Гайдая Сергея Владимировича с должности главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области", – говорится в документе.
Зеленский подписал распоряжение об увольнении после того, как Кабинет министров представил соответствующий проект 2 августа.
Гайдай возглавлял Мукачевскую РГА с сентября 2015 года по ноябрь 2018 года. В октябре 2019 года он стал главой Луганской областной государственной администрации, а в марте 2023 года Зеленский уволил его.
Год спустя, в марте 2024 года, Зеленский вернул Гайдая на должность главы Мукачевской РГА.
- 2 августа 2025 года НАБУ и САП доложили Зеленскому об обнародовании фактов масштабной коррупции при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы. К схеме якобы причастны депутат Кузнецов, руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.
- Суть схемы: заключение государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам – до 30% от суммы контракта возвращалось в виде незаконной выгоды.
- Слуга народа приостановила членство Кузнецова во фракции. Также отстранены от воинских должностей военные Национальной гвардии, как утверждается, также причастные к коррупционному делу.
- Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что Гайдай также является фигурантом этого дела и он уже задержан.
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