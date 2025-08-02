Командующий Нацгвардии отстранил фигурантов коррупционной схемы, разоблаченной НАБУ и САП
Командующий Национальной гвардии Александр Пивненко уже отстранил военных, которые якобы причастны к коррупционной схеме при закупке беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
"По моему указанию немедленно начато служебное расследование, а командующий Нацгвардии отстранил фигурантов от должностей", – написал Клименко.
Он сообщил, что в Нацгвардии внедряются "системные предохранители, которые должны исключить злоупотребления изнутри". Речь о новосозданном Управлении контроля за служебной (боевой) деятельностью.
"Оно будет работать по принципу внутренней безопасности, независимо и профессионально, и уже формируется команда из специалистов, которые прошли отбор по критериям добропорядочности и профессиональной пригодности", – заверил глава МВД.
- 2 августа НАБУ и САП доложили Зеленскому о разоблачение масштабной коррупции при закупке дронов и РЭБ: к схеме якобы причастны нардеп ("слуга" Кузнецов), руководители районной и городской администраций, военнослужащие НГУ.
- Суть схемы: заключение госконтрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам – до 30% от суммы контракта возвращалось в виде неправомерной выгоды.
Комментарии (0)