Командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів корупційної схеми, викритої НАБУ і САП

Гучна справа про корупцію під час закупівлі БпЛА і засобів РЕБ: Півненко вже відсторонив нібито причетних нацгвардійців

Олександр Півненко (Фото: Facebook / OleksandrPivnenko)

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко вже відсторонив військових, які нібито причетні до корупційної схеми під час закупівлі безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"За моєю вказівкою негайно розпочато службове розслідування, а командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів з посад", – написав Клименко.

Він повідомив, що у Нацгвардії впроваджуються "системні запобіжники, які мають унеможливити зловживання зсередини". Йдеться про новостворене Управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю.

"Воно працюватиме за принципом внутрішньої безпеки, незалежно та професійно, і вже формується команда з фахівців, які пройшли відбір за критеріями доброчесності й професійної придатності", – запевнив очільник МВС.