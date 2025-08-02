Командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів корупційної схеми, викритої НАБУ і САП
Командувач Національної гвардії Олександр Півненко вже відсторонив військових, які нібито причетні до корупційної схеми під час закупівлі безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"За моєю вказівкою негайно розпочато службове розслідування, а командувач Нацгвардії відсторонив фігурантів з посад", – написав Клименко.
Він повідомив, що у Нацгвардії впроваджуються "системні запобіжники, які мають унеможливити зловживання зсередини". Йдеться про новостворене Управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю.
"Воно працюватиме за принципом внутрішньої безпеки, незалежно та професійно, і вже формується команда з фахівців, які пройшли відбір за критеріями доброчесності й професійної придатності", – запевнив очільник МВС.
- 2 серпня НАБУ і САП доповіли Зеленському про викриття масштабної корупції під час закупівлі дронів і РЕБ: до схеми нібито причетні нардеп ("слуга" Кузнєцов), очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці НГУ.
- Суть схеми: укладення держконтрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами – до 30% від суми контракту поверталося у вигляді неправомірної вигоди.
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