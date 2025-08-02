НАБУ і САП заявили про масштабну корупції при закупівлі дронів і РЕБ: причетний нардеп

НАБУ і САП доповіли Зеленському про викриття на хабарі нардепа, представників місцевої влади і нацгвардійців

Директор НАБУ Семен Кривонос та очільник САП Олександр Клименко (Фото: Офіс президента)

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура доповіли президенту Володимиру Зеленському про викриття масштабної корупції під час закупівлі безпілотників і засобів радіоелектронного зв’язку. Викрито народного депутата, військових і представників влади, повідомили антикорупційні органи і президент.

"Були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України", – написав Зеленський.

Антикорупційні органи заявили, що суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами – до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.

Затримано чотирьох людей.