НАБУ і САП заявили про масштабну корупції при закупівлі дронів і РЕБ: причетний нардеп
Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура доповіли президенту Володимиру Зеленському про викриття масштабної корупції під час закупівлі безпілотників і засобів радіоелектронного зв’язку. Викрито народного депутата, військових і представників влади, повідомили антикорупційні органи і президент.
"Були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України", – написав Зеленський.
Антикорупційні органи заявили, що суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами – до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.
Затримано чотирьох людей.
- 22 липня Рада підтримала, а Зеленський підписав закон, що скасував незалежність НАБУ та САП. Це викликало великі протести в українських містах і негативну реакцію партнерів – і 23 липня глава держави пообіцяв подати новий законопроєкт, а наступного дня документ уже зареєстрували у парламенті.
- Хоча новий закон і повертає незалежність Національному антикорупційному бюро і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, проте він залишає у силі можливість проводити обшуки без рішення суду, пояснювали в аналізі для LIGA.net юристи компанії Juscutum.
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