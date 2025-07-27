Зеленський обговорив із фон дер Ляєн законопроєкт щодо незалежності НАБУ та САП

Президент розповів, що підписав закони про реформу АРМА та факторинг

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Законопроєкт щодо незалежності антикорупційних органів (Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) має бути ухвалений вже наступного тижня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Сторони обговорили європейську інтеграцію України, подальше посилення санкцій проти Росії та роботу української антикорупційної інфраструктури.

"Говорили про законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів України. Подякував Єврокомісії за надану експертизу. Маємо однакове бачення: важливо, щоб законопроєкт був ухвалений невідкладно, уже наступного тижня", – заявив Зеленський.

Президент також розповів, що Україна продовжує реалізацію необхідних реформ для отримання фінансової допомоги в межах механізму Ukraine Facility.

"Сьогодні [27 липня] підписав закони про реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів та факторинг. Урсула відзначила прогрес у виконанні відповідних індикаторів", – додав глава держави.

Зеленський подякував за ухвалення 18-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, передусім за зниження граничної ціни на російську нафту. Він додав, що продовжує синхронізацію європейських санкцій – усі 18 пакетів чинні в Україні.

Окремо обговорили, яких зусиль потрібно докласти, щоб відкрити перший переговорний кластер щодо членства України в ЄС.

25 липня повідомлялося, що Україна отримає на 1,45 млрд євро менше фінансової допомоги за четвертим траншем ЄС в межах механізму Ukraine Facility, оскільки Київ не виконав три з 16 потрібних реформ.

Серед трьох незавершених реформ одна стосується закону про децентралізацію, друга – закону щодо АРМА, а третя – відбору суддів до Вищого антикорупційного суду.