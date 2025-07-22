Євросоюз нагадав Україні щодо НАБУ і САП: Фінансова підтримка залежить від реформ

У Брюсселі зауважили, що антикорупційні органи потрібні для вступу України до ЄС

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У Європейському Союзі занепокоєні діями української влади щодо Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури й нагадали, що значна фінансова підтримка для Києва залежить від його реформ. Про це повідомив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє, передає кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.

"Європейський Союз занепокоєний нещодавніми діями України щодо її антикорупційних інституцій, НАБУ та САП. Ці інституції мають вирішальне значення для порядку денного реформ в Україні і повинні діяти незалежно для боротьби з корупцією та збереження суспільної довіри", – заявив посадовець.

Він нагадав, що Євросоюз надає Україні значну фінансову підтримку, яка "залежить від прогресу у сфері прозорості, судової реформи та демократичного врядування".

Мерсьє додав, що вступ України до ЄС вимагає від країни "сильної спроможності боротися з корупцією та забезпечувати інституційну стійкість".

"ЄС продовжуватиме стежити за ситуацією та підтримувати Україну в дотриманні верховенства права", – підсумував речник Єврокомісії.