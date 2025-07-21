Посли G7 відреагували на обшуки в працівників НАБУ – хочуть поговорити з керівництвом уряду
Посли країн Групи семи (G7) відреагували на масштабні обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро – мають "серйозні занепокоєння" і намір обговорити ці події з керівництвом українського уряду. Така публікація з'явилась в X місії.
За словами послів, G7 уважно стежить за сьогоднішніми подіями в НАБУ, зокрема за розслідуванням щодо кількох співробітників відомства.
"Ми зустрілися сьогодні з НАБУ, маємо серйозні занепокоєння та намір обговорити ці події з керівництвом уряду", – повідомили посли "Сімки".
Також у місії зазначили, що "ми всі маємо спільне зобов'язання підтримувати прозорість, незалежні інституції та належне врядування", й додали, що цінують свої партнерства в Україні для спільної боротьби з корупцією.
До місії входять дипломатичні представники країн-членів G7 (США, Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція та Японія), а також амбасадорка Європейського Союзу Катаріна Матернова.
Остання також відреагувала на заяву Групи: "Україна досягла величезного прогресу в реформах. Особливо у воєнний час, захищаючись від російської агресії. Зараз як ніколи важливо зберегти досягнення реформ, щоб зберегти підтримку, необхідну для перемоги над ворогом".
- Вранці 21 липня СБУ та Офіс генпрокурора почали "спецоперацію з нейтралізації російського впливу на НАБУ". Одного з керівників детективів НАБУ затримали за підозрою у веденні бізнесу у РФ. Також затримано співробітника Центрального апарату відомства, який, за версією слідства, шпигував на користь Москви. Стосовно одного з фігурантів НАБУ заявило, що раніше перевірка СБУ не виявила доказів його співпраці з колишнім українським посадовцем, який перейшов на бік окупантів.
- Загалом НАБУ повідомило про 70 обшуків у щонайменше 15 своїх працівників. Паралельно з СБУ та ОГП, Держбюро розслідувань вручило три підозри співробітникам НАБУ за участь в аваріях у 2021 та 2023 роках.
- Паралельно з цим СБУ провела перевірку виконання закону про державну таємницю в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Остання заявляла, що СБУ отримала доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також про спецоперації, які САП проводить з НАБУ. У Службі безпеки заперечили цю інформацію і заявили, що "перевірка не передбачає ознайомлення зі змістом таких документів в цілому".
- Виконавча директорка Центру протидії корупції Каленюк заявила LIGA.net, що масштабні обшуки у співробітників НАБУ є "помстою" керівництва країни за розслідування стосовно близьких друзів й оточення президента Зеленського.
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