Посли G7 відреагували на обшуки в працівників НАБУ – хочуть поговорити з керівництвом уряду

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Посли країн Групи семи (G7) відреагували на масштабні обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро – мають "серйозні занепокоєння" і намір обговорити ці події з керівництвом українського уряду. Така публікація з'явилась в X місії.

За словами послів, G7 уважно стежить за сьогоднішніми подіями в НАБУ, зокрема за розслідуванням щодо кількох співробітників відомства.

"Ми зустрілися сьогодні з НАБУ, маємо серйозні занепокоєння та намір обговорити ці події з керівництвом уряду", – повідомили посли "Сімки".

Також у місії зазначили, що "ми всі маємо спільне зобов'язання підтримувати прозорість, незалежні інституції та належне врядування", й додали, що цінують свої партнерства в Україні для спільної боротьби з корупцією.

Країни Великої сімки – основні фінансові донори України, від яких залежить значна частина державного бюджету. Лише в межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) вони зобов'язалися виділити Україні $50 млрд у 2025-2026 роках.

До місії входять дипломатичні представники країн-членів G7 (США, Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція та Японія), а також амбасадорка Європейського Союзу Катаріна Матернова.

Остання також відреагувала на заяву Групи: "Україна досягла величезного прогресу в реформах. Особливо у воєнний час, захищаючись від російської агресії. Зараз як ніколи важливо зберегти досягнення реформ, щоб зберегти підтримку, необхідну для перемоги над ворогом".