У Шабуніна заявили, що обшуки в НАБУ – це помста влади за розслідування про оточення президента

Дар’я Каленюк (Фото: Facebook активістки)

Виконавча директорка громадської організації "Центр протидії корупції" Дар'я Каленюк заявила, що масштабні обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро є "помстою" керівництва країни за розслідування стосовно близьких друзів й оточення президента Володимира Зеленського. Про це вона розповіла у відеоінтерв'ю LIGA.net.

"По-перше, я хочу зазначити, що це не один обшук. Це мінімум 70 обшуків, і не один детектив. Це мінімум 15 детективів. І обшуки проводилися без ухвал суду... Служба безпеки України опублікувала інформацію про одного детектива (На момент публікації підозру у зв'язках з РФ отримали два співробітники НАБУ. – Ред.), нібито про його співпрацю з РФ. Побачимо, які будуть докази надані в суді. Те, що вони [правоохоронці] говорять – це одна річ. Те, що далі буде, що реально зібрано і доказано – це інша річ", – розповіла активістка.

Вона також припустила, що судове засідання у цій справі буде закритим.

Каленюк заявила, що оскільки проходить масштабна акція з обшуків, то йдеться про наступ на незалежні антикорупційні інституції.

СБУ зазначала , що проведення обшуків без ухвали суду не є порушенням закону у випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та зашкодити проведенню спецоперацій.

Окрім дій СБУ та Офісу генпрокурора, Державне бюро розслідувань оголосило про підозри трьом співробітникам НАБУ у скоєнні дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. В антикорупційному відомстві натомість повідомили, що йдеться про три окремі аварії, дві з яких сталися у 2021-му та одна у 2023 році, й що працівники відомства надавали допомогу потерпілим та сприяли слідству.

"Тобто, намагаються знайти хоч щось, намагаються нахрапом наїхати на НАБУ і паралізувати його роботу. Все це санкціонував генеральний прокурор Руслан Кравченко. Я хочу на цьому закцентувати увагу, що в законі гарантується незалежність НАБУ – і тільки генпрокурор може дозволювати певні дії стосовно представників НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", – заявила Каленюк.

Також вона звернула увагу на те, що СБУ саме зараз провела перевірку виконання закону про державну таємницю в САП.

"Це важливі документи, які становлять державну таємницю про агентурну роботу у НАБУ, САП. Тобто, це про людей-викривачів [корупції], які з ними співпрацюють. Про оперативні розшукові певні дії, якісь напрацювання, які ще не стали доказами, але які свідчать про можливі корупційні злочини на таких чутливих темах, включно з темою оборонки", – пояснила виконавча директорка ЦПК.

Антикорупційна прокуратура заявляла, що СБУ отримала доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також про спецоперації, які САП проводить з НАБУ. У Службі безпеки заперечили цю інформацію і заявили, що "перевірка не передбачає ознайомлення зі змістом таких документів в цілому".

"Що відбувається? Відбувається помста, по-перше, Зеленського і [керівника Офісу президента] Єрмака за розслідування НАБУ стосовно близьких друзів й оточення президента – це Чернишов, це Міндіч. Відбувається також зачистка інституції, яка спроможна незалежно розслідувати цих же самих топочільників держави і зупинити дерибан, в першу чергу, грошей на оборонку. Відбувається спроба паралізувати роботу обох інституцій через доступ до матеріалів слідства, але також через тиск на детективів і прокурорів", – стверджує Каленюк.

На її думку, у подальшому ці дії легалізують через ухвалення санкції Ради нацбезпеки і оборони, або через зміни до законів, котрі приберуть незалежність НАБУ і САП, якщо їх керівництво не погодиться бути підконтрольним владі.