СБУ та Офіс генпрокурора проводять обшуки у детективів НАБУ – відео від джерела

Деякі з детективів вели незаконний бізнес у РФ та передавали секретні дані

Обшуки (Фото: источник LIGA.net)

Служба безпеки України разом з Офісом генпрокурора проводять спецоперацію з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в СБУ.

За його словами, прямо зараз відбувається серія обшуків у різних регіонах України. Детективам НАБУ інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

За попередньою інформацією, зафіксовані факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів НАБУ.

Зокрема, один із них передавав ворогу секретні дані через оточення колишнього президента-втікача Віктора Януковича. Інший – вів незаконний бізнес у Росії, його затримала СБУ.

Фото: джерело LIGA.net

Фото: джерело LIGA.net