СБУ та Офіс генпрокурора проводять обшуки у детективів НАБУ – відео від джерела
Служба безпеки України разом з Офісом генпрокурора проводять спецоперацію з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в СБУ.
За його словами, прямо зараз відбувається серія обшуків у різних регіонах України. Детективам НАБУ інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.
За попередньою інформацією, зафіксовані факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів НАБУ.
Зокрема, один із них передавав ворогу секретні дані через оточення колишнього президента-втікача Віктора Януковича. Інший – вів незаконний бізнес у Росії, його затримала СБУ.
- 16 липня слідчі ДБР провели обшуки у квартирі загиблого пілота Джуса. Вони пов'язані зі справою керівника ГО "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна, який там тимчасово проживав до оголошення йому підозри 11 липня.
- У розмові з LIGA.net у червні Шабунін розкритикував кандидатуру нового генерального прокурора Кравченка й заявив, що президент Зеленський "укотре робить ставку на лояльність замість професійності".
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