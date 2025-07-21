СБУ и Офис генпрокурора проводят обыски у детективов НАБУ – видео от источника
Служба безопасности Украины вместе с Офисом генпрокурора проводят спецоперацию по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в СБУ.
По его словам, прямо сейчас происходит серия обысков в разных регионах Украины. Детективам НАБУ инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупционные действия в интересах олигархов и другое.
По предварительной информации, зафиксированы факты неофициального влияния российских спецслужб на детективов НАБУ.
В частности, один из них передавал врагу секретные данные через окружение бывшего президента-беглеца Виктора Януковича. Другой – вел незаконный бизнес в России, его задержала СБУ.
- 16 июля следователи ГБР провели обыски в квартире погибшего пилота Джуса. Они связаны с делом руководителя ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, который там временно проживал до объявления ему подозрения 11 июля.
- В разговоре с LIGA.net в июне Шабунин раскритиковал кандидатуру нового генерального прокурора Кравченко и заявил, что президент Зеленский "в очередной раз делает ставку на лояльность вместо профессионализма".
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