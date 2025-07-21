СБУ и Офис генпрокурора проводят обыски у детективов НАБУ – видео от источника

Некоторые из детективов вели незаконный бизнес в РФ и передавали секретные данные

Обыски (Фото: источник LIGA.net)

Служба безопасности Украины вместе с Офисом генпрокурора проводят спецоперацию по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в СБУ.

По его словам, прямо сейчас происходит серия обысков в разных регионах Украины. Детективам НАБУ инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупционные действия в интересах олигархов и другое.

По предварительной информации, зафиксированы факты неофициального влияния российских спецслужб на детективов НАБУ.

В частности, один из них передавал врагу секретные данные через окружение бывшего президента-беглеца Виктора Януковича. Другой – вел незаконный бизнес в России, его задержала СБУ.

Фото: источник LIGA.net

Фото: источник LIGA.net