ГБР утверждает, что это не связано с деятельностью активиста. В его организации заявляли о давлении из-за критики Банковой и Ермака

Виталий Шабунин (Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Главе правления Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину сообщили о подозрении в уклонении от службы и мошенничестве. Госбюро расследований не объявляет имя фигуранта в своей публикации, но обстоятельства дела указывают на антикоррупционного активиста.

ГБР утверждает, что мужчина "систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд ВСУ".

По данным следствия, после мобилизации в 2022 году активист длительное время не появлялся на месте службы и под видом "командировок" находился в гражданских учреждениях, не входящих в Силы обороны (в Национальное антикоррупционное бюро. - Ред.). Также, утверждают правоохранители, активист получал ежемесячное денежное обеспечение более 50 000 грн, хотя и фактически отсутствовал в воинской части.

"Кроме того, следствием установлено, что фигурант незаконно использовал внедорожник, ввезенный в Украину как гуманитарная помощь для нужд армии – без надлежащего оформления и при отсутствии правовых оснований. Автомобиль использовался в личных целях, в том числе для передвижения по Киеву", – заявляет ГБР.

Активисту сообщили о подозрении по статьям об уклонении от военной службы в условиях военного положения и завладении чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах. Максимальное наказание по этим статьям – 10 лет лишения свободы.

Правоохранители утверждают, что вручение подозрения не связано с профессиональной деятельностью активиста. В то же время в ЦПД, реагируя на обыски у Шабунина, заявляли, что это является волной атаки на Организацию и ее руководителя из-за критики Офиса президента и лично его главы Андрея Ермака.