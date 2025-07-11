ДБР стверджує, що це не пов'язано з діяльністю активіста. В його організації заявляли про тиск через критику Банкової і Єрмака

Віталій Шабунін (Фото: Андрій Гудзенко / LIGA.net)

Главі правління Центру протидії корупції Віталію Шабуніну повідомили про підозру в ухиленні від служби та шахрайстві. Держбюро розслідувань не оголошує ім'я фігуранта у своїй публікації, але обставини справи вказують на антикорупційного активіста.

ДБР стверджує, що чоловік "систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб ЗСУ".

За даними слідства, після мобілізації у 2022 році активіст тривалий час не з'являвся до місця служби й під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не входять до Сил оборони (до Національного антикорупційного бюро. – Ред.). Також, стверджують правоохоронці, активіст отримував щомісячне грошове забезпечення у понад 50 000 грн, хоча й фактично був відсутній у військовій частині.

"Окрім того, слідством встановлено, що фігурант незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії – без належного оформлення та за відсутності правових підстав. Автомобіль використовувався в особистих цілях, у тому числі для пересування по Києву", – заявляє ДБР.

Активісту повідомили про підозру за статтями про ухилення від військової служби в умовах воєнного стану та заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах. Максимальне покарання за цими статтями – 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці стверджують, що вручення підозри не пов'язано з професійною діяльністю активіста.

Раніше ЦПД повідомило про обшуки вдома в Шабуніна та за місцем його служби на Харківщині. Останнє підтвердив співбесідник LIGA.net у правоохоронному секторі, зазначивши, що стосовно активіста "тривають процесуальні дії".

В організації заявили, що ці обшуки є хвилею атаки на Організацію та її керівника через критику Офісу президента й особисто його глави Андрія Єрмака.

Правоохоронці зазначили, що розслідування продовжується, а також вирішується питання щодо запобіжного заходу для затриманого. У ЦПД згодом заявили, що зв'язку з Шабуніним досі немає: "Не виключено, що Віталій затриманий і найближчим часом йому обиратимуть запобіжний захід".