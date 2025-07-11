У антикорупційного активіста Шабуніна проводять обшуки – джерело
Центр протидії корупції повідомив, що Держбюро розслідувань проводить обшуки у глави правління організації Віталія Шабуніна. Співбесідник LIGA.net у правоохоронному секторі заявив, що стосовно активіста відбуваються процесуальні дії.
Він підтвердив, що обшуки відбуваються у військовій частині на Харківщині, де служить активіст, і зазначив, що стосовно нього "тривають процесуальні дії". Інших подробиць співрозмовник не надав.
За інформацією ЦПК, обшуки проводяться за місцем служби Шабуніна у Чугуївському районі Харківської області, а також удома, де мешкають дружина й діти, але сам активіст не проживає вже декілька місяців.
Організація стверджує, що правоохоронці вилучили в Шабуніна телефон, і що обшуки проводяться без ухвали суду.
"Припускаємо, що йдеться про кримінальне провадження щодо екскомандира Шабуніна – Віктора Юшка, що стосується відряджень Віталія до Національної агенції з запобігання корупції", – заявили в ЦПК.
В Організації вважають ці обшуки хвилею атаки на ЦПК і Шабуніна через критику Офісу президента й особисто його керівника Андрія Єрмака, і стверджують, що декілька днів тому активіста навмисно перевели на Чугуївщину (якомога далі від Києва або Харкова), аби на місце обшуків не змогли вчасно приїхати адвокати.
Держбюро розслідувань поки що не коментувало цю ситуацію.
- У розмові з LIGA.net у червні Шабунін розкритикував кандидатуру нового генерального прокурора Кравченка й заявив, що президент Зеленський "укотре робить ставку на лояльність замість професійності".
- Також активіст і ЦПК виступали з критикою роботи Агенції оборонних закупівель Міноборони.