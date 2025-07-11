У антикорупційного активіста Шабуніна проводять обшуки – джерело

Щодо глави правління ЦПК проводяться обшуки за місцем служби та вдома, заявили в його організації

Віталій Шабунін (Фото: Ганна Чуданова / LIGA.net)

Центр протидії корупції повідомив, що Держбюро розслідувань проводить обшуки у глави правління організації Віталія Шабуніна. Співбесідник LIGA.net у правоохоронному секторі заявив, що стосовно активіста відбуваються процесуальні дії.

Він підтвердив, що обшуки відбуваються у військовій частині на Харківщині, де служить активіст, і зазначив, що стосовно нього "тривають процесуальні дії". Інших подробиць співрозмовник не надав.

За інформацією ЦПК, обшуки проводяться за місцем служби Шабуніна у Чугуївському районі Харківської області, а також удома, де мешкають дружина й діти, але сам активіст не проживає вже декілька місяців.

Організація стверджує, що правоохоронці вилучили в Шабуніна телефон, і що обшуки проводяться без ухвали суду.

"Припускаємо, що йдеться про кримінальне провадження щодо екскомандира Шабуніна – Віктора Юшка, що стосується відряджень Віталія до Національної агенції з запобігання корупції", – заявили в ЦПК.

Юшко – колишній командир 207 батальйону тероборони Києва, якого підозрюють у видачі фіктивних відряджень військовослужбовцям, у тому числі Шабуніну. Слідство стверджує, що комбат отримав "неправомірну вигоду нематеріального характеру для себе у вигляді використання можливостей від знайомства" з активістом. Правоохоронці заявляють, що Шабунін отримував грошове забезпечення військовослужбовця у повному обсязі впродовж 2022-2023 років, а загальна сума збитків для бюджету від цього перевищує 224 000 грн. Екскомбат і активіст заперечують це звинувачення.

В Організації вважають ці обшуки хвилею атаки на ЦПК і Шабуніна через критику Офісу президента й особисто його керівника Андрія Єрмака, і стверджують, що декілька днів тому активіста навмисно перевели на Чугуївщину (якомога далі від Києва або Харкова), аби на місце обшуків не змогли вчасно приїхати адвокати.

Держбюро розслідувань поки що не коментувало цю ситуацію.