У антикоррупционного активиста Шабунина проводят обыски – источник
Центр противодействия коррупции сообщил, что Госбюро расследований проводит обыски у главы правления организации Виталия Шабунина. Собеседник LIGA.net в правоохранительном секторе заявил, что в отношении активиста происходят процессуальные действия.
Он подтвердил, что обыски проходят в воинской части на Харьковщине, где служит активист, и отметил, что в отношении него "продолжаются процессуальные действия". Других подробностей собеседник не предоставил.
По информации ЦПК, обыски проводятся по месту службы Шабунина в Чуевском районе Харьковской области, а также дома, где живут жена и дети, но сам активист не проживает уже несколько месяцев.
Организация утверждает, что правоохранители изъяли у Шабунина телефон, и что обыски проводятся без решения суда.
"Предполагаем, что речь идет об уголовном производстве в отношении экс-командира Шабунина – Виктора Юшко, которое касается командировок Виталия в Национальное агентство по предотвращению коррупции", – заявили в ЦПК.
В Организации считают эти обыски волной атаки на ЦПК и Шабунина из-за критики Офиса президента и лично его руководителя Андрея Ермака, и утверждают, что несколько дней назад активиста намеренно перевели на Чугуевщину (подальше от Киева или Харькова), чтобы на место обысков не смогли вовремя приехать адвокаты.
Госбюро расследований пока не комментировало эту ситуацию.
- В разговоре с LIGA.net в июне Шабунин раскритиковал кандидатуру нового генерального прокурора Кравченко и заявил, что президент Зеленский "в очередной раз делает ставку на лояльность вместо профессионализма".
- Также активист и ЦПК выступали с критикой работы Агентства оборонных закупок Минобороны.