У антикоррупционного активиста Шабунина проводят обыски – источник

В отношении главы правления ЦПК проводятся обыски по месту службы и дома, заявили в его организации

Виталий Шабунин (Фото: Анна Чуданова / LIGA.net)

Центр противодействия коррупции сообщил, что Госбюро расследований проводит обыски у главы правления организации Виталия Шабунина. Собеседник LIGA.net в правоохранительном секторе заявил, что в отношении активиста происходят процессуальные действия.

Он подтвердил, что обыски проходят в воинской части на Харьковщине, где служит активист, и отметил, что в отношении него "продолжаются процессуальные действия". Других подробностей собеседник не предоставил.

По информации ЦПК, обыски проводятся по месту службы Шабунина в Чуевском районе Харьковской области, а также дома, где живут жена и дети, но сам активист не проживает уже несколько месяцев.

Организация утверждает, что правоохранители изъяли у Шабунина телефон, и что обыски проводятся без решения суда.

"Предполагаем, что речь идет об уголовном производстве в отношении экс-командира Шабунина – Виктора Юшко, которое касается командировок Виталия в Национальное агентство по предотвращению коррупции", – заявили в ЦПК.

Юшко – бывший командир 207 батальона теробороны Киева, которого подозревают в выдаче фиктивных командировок военнослужащим, в том числе Шабунину. Следствие утверждает, что комбат получил "неправомерную выгоду нематериального характера для себя в виде использования возможностей от знакомства" с активистом. Правоохранители заявляют, что Шабунин получал денежное обеспечение военнослужащего в полном объеме в течение 2022-2023 годов, а общая сумма убытков для бюджета от этого превышает 224 000 грн. Экс-комбат и активист отрицают это обвинение.

В Организации считают эти обыски волной атаки на ЦПК и Шабунина из-за критики Офиса президента и лично его руководителя Андрея Ермака, и утверждают, что несколько дней назад активиста намеренно перевели на Чугуевщину (подальше от Киева или Харькова), чтобы на место обысков не смогли вовремя приехать адвокаты.

Госбюро расследований пока не комментировало эту ситуацию.