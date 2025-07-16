В квартире погибшего пилота Джуса следователи ГБР провели обыски
В квартире Героя Украины, летчика Андрея (Джуса) Пильщикова, следователи Государственного бюро расследований провели обыск. Они связаны с делом Виталия Шабунина, это в комментарии журналистам LIGA.net подтвердила спикер ГБР Татьяна Сапьян.
Сотрудники ГБР расследуют уголовное дело о мошенничестве и уклонении военнослужащего от прохождения военной службы.
"В рамках этого производства проводился ряд процессуальных действий", – сообщили в Государственном бюро расследований.
В частности, 11 июля были проведены четыре обыска в местах, где фигурант проживал или временно находился.
Одним из таких мест стала квартира в Харькове, в которой военнослужащий проживал фактически до момента объявления ему о подозрении – до утра 10 июля.
Как рассказала мать Джуса Лилия Аверьянова Суспильному, следователи пришли с обыском в квартиру Джуса в Харькове 11 июля. Она отметила, что в то время, когда следователи пришли к ней домой, она находилась в Киеве.
"Это квартира, где ребенок (Андрей Пильщиков. – Ред.) вырос с рождения и стал профессиональным пилотом, туда нужно заходить, снимая шляпу. Они (следователи. – Ред.) просто звонят мне и ставят перед фактом, что сейчас мы будем выламывать вам дверь, потому что мы ищем здесь преступника, буквально. Сказали, чтобы я пришла", – рассказала мать Джуса.
Она объяснила, что ключи от квартиры Аверьяновой в Харькове были у ее соседки, которая и открыла дверь.
"Это старый дом. Эта квартира не была повреждена фашистами во время той войны. В нее не вторгались оккупанты или мародеры. Но следственная группа имела незаконное разрешение проникнуть в эту квартиру", – рассказала Лилия Аверьянова.
Женщина хотела, чтобы ее харьковская квартира не пустовала и за ней кто-нибудь присматривал. Поэтому там часто ночевали знакомые, которым нужно было переночевать в городе. С той же целью там был и Виталий Шабунин.
По ее словам, представители следственной бригады были из разных городов Украины, в частности из Киева и Полтавы.
- 11 июля Государственное бюро расследований сообщило о подозрении общественному активисту и руководителю ОО "Центр противодействия коррупции" Виталию Шабинину за якобы уклонение от военной службы и мошенничество.
- 15 июля стало известно, что Печерский суд Киева выбрал меру пресечения для Виталия Шабунина – в форме личного обязательства будет действовать до 20 августа.
- В разговоре с LIGA.net в июне Шабунин раскритиковал кандидатуру нового генерального прокурора Кравченко и заявил, что президент Зеленский "в очередной раз делает ставку на лояльность вместо профессионализма".
- Также активист и ЦПК выступили с критикой работы Агентства оборонных закупок Министерства обороны.
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