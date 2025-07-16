В квартире погибшего пилота Джуса следователи ГБР провели обыски

ДБР провело обыски в квартире матери пилота, потому что Шабунин там временно проживал до объявления ему подозрения

Андрей (Джус) Пильщиков (Фото: личный архив)

В квартире Героя Украины, летчика Андрея (Джуса) Пильщикова, следователи Государственного бюро расследований провели обыск. Они связаны с делом Виталия Шабунина, это в комментарии журналистам LIGA.net подтвердила спикер ГБР Татьяна Сапьян.

Сотрудники ГБР расследуют уголовное дело о мошенничестве и уклонении военнослужащего от прохождения военной службы.

"В рамках этого производства проводился ряд процессуальных действий", – сообщили в Государственном бюро расследований.

В частности, 11 июля были проведены четыре обыска в местах, где фигурант проживал или временно находился.

Одним из таких мест стала квартира в Харькове, в которой военнослужащий проживал фактически до момента объявления ему о подозрении – до утра 10 июля.

Как рассказала мать Джуса Лилия Аверьянова Суспильному, следователи пришли с обыском в квартиру Джуса в Харькове 11 июля. Она отметила, что в то время, когда следователи пришли к ней домой, она находилась в Киеве.

"Это квартира, где ребенок (Андрей Пильщиков. – Ред.) вырос с рождения и стал профессиональным пилотом, туда нужно заходить, снимая шляпу. Они (следователи. – Ред.) просто звонят мне и ставят перед фактом, что сейчас мы будем выламывать вам дверь, потому что мы ищем здесь преступника, буквально. Сказали, чтобы я пришла", – рассказала мать Джуса.

Она объяснила, что ключи от квартиры Аверьяновой в Харькове были у ее соседки, которая и открыла дверь.

"Это старый дом. Эта квартира не была повреждена фашистами во время той войны. В нее не вторгались оккупанты или мародеры. Но следственная группа имела незаконное разрешение проникнуть в эту квартиру", – рассказала Лилия Аверьянова.

Женщина хотела, чтобы ее харьковская квартира не пустовала и за ней кто-нибудь присматривал. Поэтому там часто ночевали знакомые, которым нужно было переночевать в городе. С той же целью там был и Виталий Шабунин.

По ее словам, представители следственной бригады были из разных городов Украины, в частности из Киева и Полтавы.