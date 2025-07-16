У квартирі загиблого пілота Джуса слідчі ДБР провели обшуки
У квартирі Героя України, льотчика Андрія (Джуса) Пільщикова, слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки. Вони пов'язані зі справою Віталія Шабуніна, це у коментарі журналістам LIGA.net підтвердила речниця ДБР Тетяна Сапьян.
Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо шахрайства та ухилення військовослужбовцем від проходження військової служби.
"У межах цього провадження проводилась низка процесуальних дій", – повідомили в ДБР.
Зокрема, 11 липня відбулося чотири обшуки в місцях, де фігурант проживав або тимчасово перебував.
Одним із таких місць стала квартира в Харкові, в якій військовослужбовець проживав фактично до моменту оголошення йому про підозру – до ранку 10 липня.
Як розповіла мати Джуса Лілія Аверʼянова Суспільному, слідчі прийшли з обшуками до квартири Джуса в Харкові 11 липня. Вона зазначила, що в той час, коли слідчі прийшли до її житла, вона перебувала в Києві.
"Це квартира, де дитина (Андрій Пільщиков. – Ред.) виросла з народження і до професійного льотчика, туди треба заходити, знявши капелюха. Вони (слідчі. – Ред.) просто дзвонять мені й ставлять перед фактом, що зараз ми будемо зламувати вам двері, тому що ми шукаємо тут злочинця, буквально. Сказали, щоб я прийшла", – розповіла мати Джуса.
Вона пояснила, що ключі від помешкання Аверʼянової в Харкові мала її сусідка, яка й відчинила двері.
"Це старий будинок. Цю квартиру не пошкодили фашисти в ту війну. У неї не вривалися окупанти чи мародери. Але слідча група мала незаконний дозвіл проникнути до цієї квартири", – розповіла Лілія Аверʼянова.
Жінка зацікавлена в тому, щоб її харківське житло не пустувало і за ним хтось доглядав. Саме тому там часто залишалися знайомі, яким треба було переночувати в місті. З тією ж метою там був і Віталій Шабунін.
За її словами, представники слідчої бригади були з різних міст України, зокрема Києва та Полтави.
- 11 липня ДБР повідомило про підозру громадському активісту та керівнику ГО "Центр протидії корупції" Віталію Шабініну через нібито ухилення від військової служби та шахрайство.
- 15 липня стало відомо, що Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Віталію Шабуніну – у вигляді особистого зобовʼязання діятиме до 20 серпня.
- У розмові з LIGA.net у червні Шабунін розкритикував кандидатуру нового генерального прокурора Кравченка й заявив, що президент Зеленський "укотре робить ставку на лояльність замість професійності".
- Також активіст і ЦПК виступали з критикою роботи Агенції оборонних закупівель Міноборони.
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