У квартирі загиблого пілота Джуса слідчі ДБР провели обшуки

ДБР провело обшуки в квартирі матері пілота, тому що Шабунін там тимчасово проживав до оголошення йому підозри

Андрій (Джус) Пільщиков (Фото: особистий архів)

У квартирі Героя України, льотчика Андрія (Джуса) Пільщикова, слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки. Вони пов'язані зі справою Віталія Шабуніна, це у коментарі журналістам LIGA.net підтвердила речниця ДБР Тетяна Сапьян.

Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо шахрайства та ухилення військовослужбовцем від проходження військової служби.

"У межах цього провадження проводилась низка процесуальних дій", – повідомили в ДБР.

Зокрема, 11 липня відбулося чотири обшуки в місцях, де фігурант проживав або тимчасово перебував.

Одним із таких місць стала квартира в Харкові, в якій військовослужбовець проживав фактично до моменту оголошення йому про підозру – до ранку 10 липня.

Як розповіла мати Джуса Лілія Аверʼянова Суспільному, слідчі прийшли з обшуками до квартири Джуса в Харкові 11 липня. Вона зазначила, що в той час, коли слідчі прийшли до її житла, вона перебувала в Києві.

"Це квартира, де дитина (Андрій Пільщиков. – Ред.) виросла з народження і до професійного льотчика, туди треба заходити, знявши капелюха. Вони (слідчі. – Ред.) просто дзвонять мені й ставлять перед фактом, що зараз ми будемо зламувати вам двері, тому що ми шукаємо тут злочинця, буквально. Сказали, щоб я прийшла", – розповіла мати Джуса.

Вона пояснила, що ключі від помешкання Аверʼянової в Харкові мала її сусідка, яка й відчинила двері.

"Це старий будинок. Цю квартиру не пошкодили фашисти в ту війну. У неї не вривалися окупанти чи мародери. Але слідча група мала незаконний дозвіл проникнути до цієї квартири", – розповіла Лілія Аверʼянова.

Жінка зацікавлена в тому, щоб її харківське житло не пустувало і за ним хтось доглядав. Саме тому там часто залишалися знайомі, яким треба було переночувати в місті. З тією ж метою там був і Віталій Шабунін.

За її словами, представники слідчої бригади були з різних міст України, зокрема Києва та Полтави.