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Новини | На Житомирщині в авіакатастрофі загинули три пілоти, серед них – відомий "Джус"

Этот материал также доступен на русском
26.08.2023, 16:14
На Житомирщині в авіакатастрофі загинули три пілоти, серед них – відомий
"Джус" біля свого літака (Фото: приватний архів)

Повітряні сили Збройних Сил України офіційно підтвердили загибель в авіакатастрофі на Житомирщині відомого пілота 40-ї бригади тактичної авіації Андрія Пільщикова з позивним JUICE ("Джус") та ще двох пілотів. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.

"Усі троє пілотів, на жаль, загинули. Триває розслідування. Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний JUICE", – написали військові.

Державне бюро розслідувань заявило, що розслідує катастрофу. Технічний стан літаків і дотримання правил підготовки до польотів аналізуватимуть з особливою увагою. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних скриньок".

Попередня кваліфікація — порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Трагедія сталася 25 серпня. Про загибель відомого пілота внаслідок інциденту повідомили його близькі та друзі, зокрема радник партії Демократична сокира з питань науки Павло Поцелуєв та блогерка та ведуча Телебачення Торонто Меланія Подоляк.

"Ти мріяв про F-16 і дочекався новин про їхню передачу. Ти кохав свою пташку і буквально жив небом", – написав у Facebook Поцелуєв.

Позивний ''Джус''

Подоляк виклала фото з шевроном "Джуса", відповівши на запити людей, які вимагали підтвердження інформації.

"Я ваше підтвердження", — написала вона.

Скриншот з Twitter Меланії Подоляк

  • Андрій Пільщиков із позивним "Джус" літав на винищувачі МіГ-29. Після початку повномасштабної війни Росії з Україною захищав небо над Києвом. В інтерв'ю західним ЗМІ закликав передати Україні винищувачі F-16.
Мілана Головань
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