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ВСУ подтвердили: в Житомирской области в авиакатастрофе погиб известный пилот Джус

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2023, 16:14
ВСУ подтвердили: в Житомирской области в авиакатастрофе погиб известный пилот Джус - Фото
Джус у своего самолета (Фото: частный архив)

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины официально подтвердили гибель в авиакатастрофе в Житомирской области известного пилота 40-й бригады тактической авиации с позывным JUICE (Джус) и еще двух пилотов. При выполнении боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39.

"Все трое пилотов, к сожалению, погибли. Продолжается расследование. Среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации на позывной JUICE", – написали военные.

Государственное бюро расследований заявило, что расследует катастрофу. Техническое состояние самолетов и соблюдение правил подготовки к полетам будут анализировать с особым вниманием. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков".

Предварительная квалификация - нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Трагедия произошла 25 августа. О гибели известного пилота в результате инцидента сообщили его близкие и друзья, в частности советник партии Демократический топор по науке Павел Поцелуев и блоггер и ведущая Телебачення Торонто Мелания Подоляк.

"Ты мечтал о F-16 и дождался новостей об их передаче. Ты любил свою птицу и буквально жил небом", – написал в Facebook Поцелуев.

Подоляк выложила фото с шевроном Джуса, ответив на вопросы людей, требовавших подтверждения информации.

"Я ваше подтверждение", – написала она.

Скриншот з Twitter Меланії Подоляк

  • Андрей Пильщиков с позывным Джус летал на истребителе МиГ-29. После начала полномасштабной войны России с Украиной защищал небо над Киевом. В интервью западным СМИ призвал передать Украине истребители F-16.
Милана Головань
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