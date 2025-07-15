Суд обрав антикорупційному активісту Шабуніну запобіжний захід – особисте зобов'язання

Шабуніна підозрюють в ухиленні від служби та шахрайстві, він і ЦПК кажуть про тиск із боку влади

Віталій Шабунін (Фото: Ганна Чуданова / LIGA.net)

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід голові громадської організації "Центр протидії корупції" Віталію Шабуніну – активісту призначили особисте зобов'язання, передає медіа Ґрати.

Суддя повністю задовольнила клопотання прокурорів – Шабунін має залишатися у місці дислокації його підрозділу в Харківській області, не спілкуватися зі своїм екскомбатом Віктором Юшком і працівниками Національного антикорупційного бюро, зокрема з колишніми, й не відвідувати будівлю відомства у Києві. Також активіст повинен здати закордонний паспорт.

Запобіжний захід діятиме до 20 серпня, пише Суспільне. Спочатку прокурори просили, щоб Шабуніна зобов'язали носити електронний браслет, але згодом змінили клопотання.

Адвокат підсудного просив про відвід судді Світлани Гречаної, яка вела засідання, оскільки вона може бути упередженою: організація Шабуніна публікувала критичні матеріали щодо посадовиці. Проте суд відмовив у відводі.

Шабуніна підозрюють в ухиленні від служби та шахрайстві. Держбюро розслідувань стверджує, що після мобілізації у 2022 році активіст тривалий час не з'являвся до місця служби й під виглядом відряджень перебував у цивільних установах. З вересня 2022 року до лютого 2023-го Шабунін мав відрядження до НАЗК, яке йому погоджував тодішній командир Юшко.

Юшко – колишній командир 207 батальйону тероборони Києва, якого підозрюють у виданні фіктивних відряджень військовослужбовцям, зокрема Шабуніну. Слідство стверджує, що комбат отримав "неправомірну вигоду нематеріального характеру для себе у вигляді використання можливостей від знайомства" з активістом. Правоохоронці заявляють, що Шабунін отримував грошове забезпечення військовослужбовця у повному обсязі впродовж 2022-2023 років, а загальна сума збитків для бюджету від цього перевищує 224 000 грн. Екскомбат і активіст заперечують це звинувачення.

Також правоохоронці стверджують, що активіст отримував щомісячне грошове забезпечення у понад 50 000 грн, хоча й фактично був відсутній у військовій частині та незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії.

Шабунін та ЦПК заперечували ці звинувачення. Раніше у ЦПК заявили, що обшуки в Шабуніна є хвилею атаки на Організацію та її керівника через критику Офісу президента й особисто його глави Андрія Єрмака. Сам Шабунін звинуватив президента Володимира Зеленського й назвав дії правоохоронців незаконними.

Наразі влада не відповідала на ці заяви, а правоохоронці стверджують, що підозра не пов'язана з професійною діяльністю активіста.

У день суду Центр прав людини ZMINA опублікував спільну заяву з 68 організаціями: у ній звернулися до президента, генерального прокурора Руслана Кравченка та директора ДБР Олексія Сухачова із вимогою "не допускати використання системи правосуддя для політичних розправ та переслідувань критиків влади".