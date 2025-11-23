Зеленський про переговори: Позиція РФ стала заходити в тому числі через деяких суб'єктів з України

Президент повідомив, що партнери отримують дані розвідки про деяких громадян України, через яких надходить позиція Москви у мирних перемовинах

Володимир Зеленський (Фото: SARAH MEYSSONNIER / EPA)

На тлі переговорів щодо мирного плану США, президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі українські громадяни почали просувати російську позицію. Про це глава держави розповів у своєму вечірньому зверненні.

"Зараз я чую, що розвідки партнерів дають їм інформацію, що російська позиція стала заходити в тому числі через деяких суб'єктів з України. Це точно не допомагає. Є наша державна позиція, є українська гідність, рухатись треба так, щоб її посилити, а не підважити", – розповів президент.

Зеленський розраховує, що його почують ті, кого це стосується: "З українським паспортом треба відчувати відповідальність за Україну".

Він не уточнив, про кого саме йдеться.

"І дійсно відчутно, що від мільйонів українців – чітка підтримка державної позиції є, чітка підтримка нашої незалежності, українського суверенітету. Люди мають вигравати від усіх політичних рішень, і саме тому дуже детально, дуже серйозно, уважно працюємо над кожним кроком, над усіма документами і з усіма партнерами", – додав глава держави.

