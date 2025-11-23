Зеленский о переговорах: Позиция РФ стала заходить в том числе через некоторых субъектов из Украины

Президент сообщил, что партнеры получают данные разведки о некоторых гражданах Украины, через которых поступает позиция Москвы в мирных переговорах

Владимир Зеленский (Фото: SARAH MEYSSONNIER / EPA)

На фоне переговоров по мирному плану США, президент Владимир Зеленский сообщил, что некоторые украинские граждане начали продвигать российскую позицию. Об этом глава государства рассказал в своем вечернем обращении.

"Сейчас я слышу, что разведки партнеров дают им информацию, что российская позиция стала заходить в том числе через некоторых субъектов из Украины. Это точно не помогает. Есть наша государственная позиция, есть украинское достоинство, двигаться надо так, чтобы ее усилить, а не подорвать", – рассказал президент.

Зеленский рассчитывает, что его услышат те, кого это касается: "С украинским паспортом надо чувствовать ответственность за Украину".

Он не уточнил, о ком именно идет речь.

"И действительно ощутимо, что от миллионов украинцев – четкая поддержка государственной позиции есть, четкая поддержка нашей независимости, украинского суверенитета. Люди должны выигрывать от всех политических решений, и именно поэтому очень подробно, очень серьезно, внимательно работаем над каждым шагом, над всеми документами и со всеми партнерами", – добавил глава государства.

Новость дополняется...