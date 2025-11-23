Зеленский о переговорах: Позиция РФ стала заходить в том числе через некоторых субъектов из Украины
На фоне переговоров по мирному плану США, президент Владимир Зеленский сообщил, что некоторые украинские граждане начали продвигать российскую позицию. Об этом глава государства рассказал в своем вечернем обращении.
"Сейчас я слышу, что разведки партнеров дают им информацию, что российская позиция стала заходить в том числе через некоторых субъектов из Украины. Это точно не помогает. Есть наша государственная позиция, есть украинское достоинство, двигаться надо так, чтобы ее усилить, а не подорвать", – рассказал президент.
Зеленский рассчитывает, что его услышат те, кого это касается: "С украинским паспортом надо чувствовать ответственность за Украину".
Он не уточнил, о ком именно идет речь.
"И действительно ощутимо, что от миллионов украинцев – четкая поддержка государственной позиции есть, четкая поддержка нашей независимости, украинского суверенитета. Люди должны выигрывать от всех политических решений, и именно поэтому очень подробно, очень серьезно, внимательно работаем над каждым шагом, над всеми документами и со всеми партнерами", – добавил глава государства.
Новость дополняется...
