Чим закінчились переговори України та США у Швейцарії – заява Рубіо

Марко Рубіо (Фото: MARTIAL TREZZINI / EPA)

Державний секретар та в.о. радника з питань нацбезпеки президента США Марко Рубіо позитивно оцінив переговори з українською делегацією у Швейцарії, однак не навів жодних деталей щодо пунктів мирного плану, оскільки перемовини тривають.

"Ми прибули сюди сьогодні з однією метою, а саме – взяти, як ви знаєте, 28 або 26 пунктів, залежно від того, яка версія [документа] буде прийнята, оскільки вона продовжує змінюватися, і спробувати звузити коло відкритих питань. І сьогодні ми досягли цього в дуже істотній мірі", - заявив чиновник.

Рубіо зазначив, що сторони досягли значного прогресу й назвав цей день "найкращим за всі 10 місяців нашої роботи над цими питаннями".

Однак він відмовився надати конкретику, оскільки перемовини продовжуються. "Я просто не хочу робити нічого, що може нас відкинути назад у цьому плані".

"Це триваючий процес. Попереду ще багато роботи. Тому я не буду спекулювати чи вдаватися в подробиці щодо конкретних пунктів останньої версії пропозиції, оскільки, чесно кажучи, до завтра чи післязавтра вони можуть зазнати подальшої еволюції та змін. Але можу сказати, що я дуже оптимістично налаштований щодо того, що ми зможемо досягти певних результатів, оскільки сьогодні ми зробили значний прогрес", - пояснював держсекретар.

Новина доповнюється...