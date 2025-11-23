Європейці відповіли на 28 пунктів Трампа своїми правками – Reuters публікує їхній мирний план

800 000 українська армія у мирний час, аналог 5 статті НАТО, повернення Росії до Великої Вісімки, Рада миру на чолі з президентом США та інше

Дональд Трамп (Ілюстративне фото: ANDY RAIN / EPA)

Агенція Reuters опублікувала текст, як стверджується, європейської зустрічної пропозиції до проєкту мирного плану США на 28 пунктів, який медіа побачило у неділю, 23 листопада.

За його даними, ця контрпропозиція була розроблена європейськими країнами з групи E3 – Великою Британією, Францією та Німеччиною. Радники з питань нацбезпеки цих країн уже мали переговори з українською делегацією у Швейцарії перед її зустріччю зі США.

Як вказує Reuters, цей документ базується на американському плані, однак проходить його пункт за пунктом із запропонованими змінами та вилученнями.

Нижче текст, що публікує агенція, за тематичними блоками.

Чисельність ЗСУ у 800 000 у мирний час та аналог 5 статті НАТО від Штатів

1. Суверенітет України буде повторно підтверджений;

2. Між Росією, Україною та НАТО буде укладено угоду про повний і всеосяжний ненапад. Усі неоднозначності, що існували впродовж останніх 30 років, будуть вирішені;

3. Цей пункт американського плану вилучено. За даними Reuters, у ньому було вказано: "Буде очікуватися, що Росія не буде вторгатися до своїх сусідів, а НАТО не буде розширюватися далі";

4. Після підписання мирної угоди буде розпочато діалог між Росією та НАТО для вирішення всіх занепокоєнь щодо безпеки та створення умов для деескалації, щоб забезпечити глобальну безпеку та збільшити можливості для взаємодії та майбутніх економічних перспектив;

5. Україна отримає надійні гарантії безпеки;

6. Чисельність ЗСУ в мирний час буде обмежена 800 000 осіб (в американському варіанті, який публікували медіа, було 600 000. – Ред.).

7. Вступ України в НАТО залежить від консенсусу членів НАТО, якого не існує;

8. НАТО погоджується не розміщувати на постійній основі війська під своїм командуванням в Україні в мирний час;

9. Винищувачі НАТО будуть розміщені в Польщі.

10 [Буде] гарантія від США, що відповідатиме статті 5 [Північноатлантичного договору, що передбачає колективний захист];

a) США отримають компенсацію за гарантію;

b) Якщо Україна здійснить вторгнення до Росії, вона втратить гарантію;

c) якщо Росія здійснить вторгнення до України, окрім надійної скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, а будь-яке визнання нової території та всі інші вигоди від цієї угоди будуть скасовані;

11. Україна має право на членство в Європейському Союзі та отримає короткостроковий пріоритетний доступ до європейського ринку на час розгляду цього питання.

Новий фонд та спільна відбудова України

12. Надійний глобальний пакет [заходів із] відновлення для України, що включає, але не обмежується:

а) Створенням Фонду розвитку України для інвестування в галузі з високим рівнем зростання, включно з технологіями, центрами обробки даних та штучним інтелектом;

b) США будуть співпрацювати з Україною для спільного відновлення, зростання, модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, що включає трубопроводи та сховища;

с) Спільні зусилля з відновлення територій, що постраждали від війни, з метою відновлення, реконструкції та модернізації міст і житлових районів;

d) Розвиток інфраструктури;

e) Видобуток корисних копалин і природних ресурсів;

f) Спеціальний пакет фінансування буде розроблений Світовим банком для надання коштів на прискорення цих зусиль.

Росію запросять назад до Великої Вісімки, але вона заплатить за відбудову України

13. Росія буде поступово реінтегрована у світову економіку;

а) Зняття санкцій буде обговорюватися та узгоджуватися поетапно і в кожному конкретному випадку;

b) США вступлять у довгострокову угоду про економічне співробітництво з метою взаємного розвитку в сферах енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, центрів обробки даних, рідкісноземів, спільних проєктів в Арктиці, а також різних інших взаємовигідних корпоративних можливостей;

c) Росія буде запрошена повернутися до G8 (Раніше німецький канцлер Фрідріх Мерц висловлювався проти цього. – Ред.);

14. Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію, зокрема коштом російських суверенних активів, які залишатимуться замороженими доти, доки Росія не відшкодує збитки, завдані Україні;

Неядерний статус України, запуск Запорізької атомної станції під наглядом МАГАТЕ

15. Буде створено спільну робочу групу з питань безпеки за участю США, України, Росії та європейців для сприяння та забезпечення виконання всіх положень цієї угоди;

16. Росія законодавчо закріпить політику ненападу на Європу та Україну;

17. США та Росія домовляються продовжити дію договорів про нерозповсюдження ядерної зброї та контроль над нею, включно зі Cправедливою [угодою] Start (ймовірно, йдеться про СНО-3. – Ред.);

18. Україна погоджується залишатися без'ядерною державою згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї;

19. Запорізька АЕС (наразі окупована росіянами. – Ред.) буде запущена під наглядом Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ), а вироблена електроенергія буде розподілятися порівну між Росією та Україною у співвідношенні 50/50;

20. Україна прийме правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин (схожий пункт про діалог на високому рівні між Києвом і Москвою для "підвищення взаєморозуміння і поваги до різноманіття мов, культур і релігій" був у нібито мирному плані європейців, який у жовтні публікувало Радіо Свобода. – Ред.).

Переговори про території від лінії фронту, обмін "всіх на всіх", повернення дітей

21. Україна зобов'язується не відновлювати свою окуповану суверенну територію військовими засобами. Переговори про територіальні обміни розпочнуться від лінії зіткнення;

22. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як РФ, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силовими методами. Будь-які гарантії безпеки не застосовуватимуться у разі порушення цього зобов'язання;

23. Росія не буде перешкоджати Україні у використанні річки Дніпро для комерційної діяльності, і будуть укладені угоди про вільне перевезення зерна Чорним морем;

24. Буде створено гуманітарний комітет для розв'язання відкритих питань:

a) Всі особи, які залишаються в полоні, та тіла [загиблих] будуть обмінені за принципом "всіх на всіх";

b) Всі цивільні затримані та заручники будуть повернуті, включно з дітьми;

c) Буде запроваджено програму возз'єднання сімей;

d) Будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту.

Вибори в Україні, Рада миру на чолі з Трампом, негайне перемир'я

25. Україна проведе вибори якомога швидше після підписання мирної угоди;

26. Цей пункт повторює підпункт d у 24-му;

27. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру, очолюваною президентом Дональдом Трампом. За порушення будуть передбачені санкції (така ж Рада миру є у плані глави США щодо сектору Гази. – Ред.);

28. Після того як всі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню набуде чинності негайно після того, як обидві сторони відступлять до узгоджених точок для початку імплементації [утілення] угоди. Умови припинення вогню, включно з моніторингом, будуть узгоджені обома сторонами під наглядом США.