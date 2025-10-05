Трамп відповів на пропозицію Путіна продовжити договір щодо ядерної зброї на рік
Президент США Дональд Трамп схвально відреагував на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна продовжити договір щодо обмеження та контролю над ядерними озброєннями СНО-3. Про це американський політик розповів під час спілкування з пресою.
"Звучить як хороша ідея, як на мене", – відповів керівник Штатів на запитання журналіста щодо ідеї з продовження документа на рік й укладання нової угоди потім.
Раніше, 22 вересня, диктатор РФ заявив, що Росія готова на один рік продовжити дотримуватися основних кількісних обмежень за договором СНО-3 після 5 лютого 2026-го, коли сплине термін дії документа.
Слід зауважити, що країна-агресор призупинила участь у договорі ще у 2023 році: Москва припинила обмінюватися зі Штатами даними про свої ядерні сили – і Вашингтон відповів симетрично.
Договір між Росією та США про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) було укладено у 2010 році.
За документом Вашингтон та Москва мали скоротити кількість розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550, а міжконтинентальних балістичних ракет, балістики підводних човнів та важких бомбардувальників – до 700 одиниць.
- З-поміж іншого, питання продовження СНО-3 підіймав колишній "президент" РФ, заступник глави Радбезу Росії Медведєв під час суперечки у соцмережах з Трампом щодо ядерної зброї улітку 2025 року.
