Трамп відповів на пропозицію Путіна продовжити договір щодо ядерної зброї на рік

Для керівника Штатів ідея продовжити СНО-3 ще на рік і потім укласти новий договір звучить як "хороша ідея"

Дональд Трамп (Фото: Graeme Sloan / EPA)

Президент США Дональд Трамп схвально відреагував на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна продовжити договір щодо обмеження та контролю над ядерними озброєннями СНО-3. Про це американський політик розповів під час спілкування з пресою.

"Звучить як хороша ідея, як на мене", – відповів керівник Штатів на запитання журналіста щодо ідеї з продовження документа на рік й укладання нової угоди потім.

Раніше, 22 вересня, диктатор РФ заявив, що Росія готова на один рік продовжити дотримуватися основних кількісних обмежень за договором СНО-3 після 5 лютого 2026-го, коли сплине термін дії документа.

Слід зауважити, що країна-агресор призупинила участь у договорі ще у 2023 році: Москва припинила обмінюватися зі Штатами даними про свої ядерні сили – і Вашингтон відповів симетрично.

ДОВІДКА. Договір між Росією та США про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) було укладено у 2010 році. За документом Вашингтон та Москва мали скоротити кількість розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550, а міжконтинентальних балістичних ракет, балістики підводних човнів та важких бомбардувальників – до 700 одиниць.