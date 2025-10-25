У Міноборони пояснили, чому ТЦК більше не займатимуться поданнями на відстрочку

Серед пріоритетних завдань – розвантажити ТЦК і дати їм можливість зосередитись на мобілізації, розповіла Ферчук

Ілюстративне фото: Depositphotos

З 1 листопада подання на відстрочку від мобілізації здійснюватимуться онлайн або через Центри надання адміністративних послуг, а не територіальні центри комплектування. Однією з задач цих нововведень є зменшення навантаження на військкомати. Про це, як передає кореспондентка LIGA.net, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

За її словами, з-поміж пріоритетних завдань – розвантажити ТЦК та дати їм можливість зосередитись на мобілізаційному процесі.

Також Міноборони у пояснювальному документі для медіа розповіло, що наразі для оформлення через Резерв+ доступні дев'ять типів відстрочки для:

→ людей з інвалідністю.

→ тимчасово непридатних до служби (за наявності постанови ВЛК в електронному вигляді).

→ батьків трьох і більше дітей до 18 років в одному шлюбі.

→ батьків дитини з інвалідністю до 18 років.

→ батьків повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.

→ тих, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи.

→ жінок та чоловіків, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську.

→ студентів (бакалаврів, магістрів та аспірантів) денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторантів й інтернів.

→ наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки.

У МО зазначили, що перелік розширюватиметься, й анонсували додання ще двох типів відстрочок до Резерв+ найближчим часом: для тих, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини), та для батьків або матерів, які самостійно виховують дитину до 18 років.