В Минобороны объяснили, почему ТЦК больше не будет заниматься представлениями на отсрочку
С 1 ноября подачи на отсрочку от мобилизации будут осуществляться онлайн или через Центры предоставления административных услуг, а не территориальные центры комплектования. Одной из задач этих нововведений является уменьшение нагрузки на военкоматы. Об этом, как передает корреспондентка LIGA.net, сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук.
По ее словам, среди приоритетных задач – разгрузить ТЦК и позволить им сосредоточиться на мобилизационном процессе.
Также Минобороны в пояснительном документе для медиа рассказало, что сейчас для оформления через Резерв+ доступны девять типов отсрочки для:
→ людей с инвалидностью.
→ временно непригодных к службе (при наличии постановления ВВК в электронном виде).
→ родителей трех и более детей до 18 лет в одном браке.
→ родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет.
→ родителей совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
→ тех, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы.
→ женщин и мужчин, воспитывающих ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии.
→ студентов (бакалавров, магистров и аспирантов) дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторантов и интернов
→ научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.
В МО отметили, что перечень будет расширяться и анонсировали добавление еще двух типов отсрочек в Резерв+ в ближайшее время: для тех, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены) и для отцов или матерей, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.
- Правительство 24 октября приняло решение, которым внедряется автоматическое продление отсрочек для военнообязанных, возможность оформить их онлайн или подать документы через Центр предоставления админуслуг (ЦПАУ), новые изменения заработают с 1 ноября.
- После этой даты автоматически будут обновляться отсрочки от мобилизации, выданные для 14 категорий лиц (полный перечень здесь).
