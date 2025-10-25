В Минобороны объяснили, почему ТЦК больше не будет заниматься представлениями на отсрочку

Среди приоритетных задач – разгрузить ТЦК и дать им сосредоточиться на мобилизации, рассказала Ферчук

Иллюстративное фото: Depositphotos

С 1 ноября подачи на отсрочку от мобилизации будут осуществляться онлайн или через Центры предоставления административных услуг, а не территориальные центры комплектования. Одной из задач этих нововведений является уменьшение нагрузки на военкоматы. Об этом, как передает корреспондентка LIGA.net, сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук.

По ее словам, среди приоритетных задач – разгрузить ТЦК и позволить им сосредоточиться на мобилизационном процессе.

Также Минобороны в пояснительном документе для медиа рассказало, что сейчас для оформления через Резерв+ доступны девять типов отсрочки для:

→ людей с инвалидностью.

→ временно непригодных к службе (при наличии постановления ВВК в электронном виде).

→ родителей трех и более детей до 18 лет в одном браке.

→ родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет.

→ родителей совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

→ тех, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы.

→ женщин и мужчин, воспитывающих ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии.

→ студентов (бакалавров, магистров и аспирантов) дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторантов и интернов

→ научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.

В МО отметили, что перечень будет расширяться и анонсировали добавление еще двух типов отсрочек в Резерв+ в ближайшее время: для тех, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены) и для отцов или матерей, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.