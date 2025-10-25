Минобороны назвало отсрочки от призыва, которые автоматически обновятся после 1 ноября

МО сообщило, что скорость добавления новых онлайн-отсрочек зависит от темпов цифровизации реестров

Иллюстративное фото: Depositphotos

После 1 ноября 2025 года автоматически будут обновляться отсрочки от мобилизации, выданные для 14 категорий лиц. Об этом, как сообщает LIGA.net, говорится в пояснительном документе Министерства обороны, который был предоставлен медиа.

По данным МО, автоматически продлятся отсрочки для:

→ людей с инвалидностью;

→ временно непригодных к службе;

→ родителей трех и более детей до 18 лет;

→ родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет;

→ родителей совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

→ тех, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

→ тех, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены);

→ женщин и мужчин, воспитывающих ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;

→ студентов (бакалавров, магистров и аспирантов) дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторантов и интернов;

→ научных, научно-педагогических и педагогических работников, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;

→ людей, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время действия военного положения;

→ родственников Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

→ лиц, незаконно лишенных свободы из-за агрессии РФ.

→ военных, освобожденных из плена.

В Минобороны отметили LIGA.net, что перечень отсрочек, доступных онлайн, а также отсрочек, которые подтверждаются в таком формате, будет расширяться.

В ведомстве пояснили, что скорость этих процессов напрямую зависит от темпов цифровизации реестров.