Міноборони назвало відстрочки від призову, які автоматично оновляться після 1 листопада
Після 1 листопада 2025 року автоматично оновлюватимуться відстрочки від мобілізації, видані для 14 категорій осіб. Про це, як повідомляє LIGA.net, йдеться у пояснювальному документі Міністерства оборони, який було надано медіа.
За даними МО, автоматично подовжаться відстрочки для:
→ людей з інвалідністю;
→ тимчасово непридатних до служби;
→ батьків трьох і більше дітей до 18 років;
→ батьків дитини з інвалідністю до 18 років;
→ батьків повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
→ тих, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;
→ тих, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини);
→ жінок та чоловіків, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську;
→ студентів (бакалаврів, магістрів та аспірантів) денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторантів й інтернів;
→ наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки;
→ людей, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану;
→ родичів Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
→ осіб, незаконно позбавлених волі через агресію РФ.
→ військових, звільнених з полону.
У Міноборони зазначили LIGA.net, що перелік відстрочок, доступних онлайн, а також відстрочок, які підтверджуються у такому форматі, буде розширюватися.
У відомстві пояснили, що швидкість цих процесів напряму залежить від темпів цифровізації реєстрів.
- Уряд 24 жовтня ухвалив рішення, яким впроваджується автоматичне продовження відстрочок для військовозобов'язаних, можливість оформити їх онлайн або подати документи через Центр надання адмінпослуг (ЦНАП), нові зміни запрацюють з 1 листопада.
