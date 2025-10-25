Міноборони назвало відстрочки від призову, які автоматично оновляться після 1 листопада

МО повідомило, що швидкість додавання нових онлайн-відстрочок залежить від темпів цифровізації реєстрів

Ілюстративне фото: Depositphotos

Після 1 листопада 2025 року автоматично оновлюватимуться відстрочки від мобілізації, видані для 14 категорій осіб. Про це, як повідомляє LIGA.net, йдеться у пояснювальному документі Міністерства оборони, який було надано медіа.

За даними МО, автоматично подовжаться відстрочки для:

→ людей з інвалідністю;

→ тимчасово непридатних до служби;

→ батьків трьох і більше дітей до 18 років;

→ батьків дитини з інвалідністю до 18 років;

→ батьків повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

→ тих, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

→ тих, хто доглядає за батьком або матір’ю з інвалідністю (своїми або чоловіка/дружини);

→ жінок та чоловіків, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську;

→ студентів (бакалаврів, магістрів та аспірантів) денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторантів й інтернів;

→ наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки;

→ людей, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи під час дії воєнного стану;

→ родичів Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

→ осіб, незаконно позбавлених волі через агресію РФ.

→ військових, звільнених з полону.

У Міноборони зазначили LIGA.net, що перелік відстрочок, доступних онлайн, а також відстрочок, які підтверджуються у такому форматі, буде розширюватися.

У відомстві пояснили, що швидкість цих процесів напряму залежить від темпів цифровізації реєстрів.